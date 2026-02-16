  1. Clients Privés
«Mille connexions à réparer» Lausanne – Prilly-Malley: 2 trains spéciaux par heure et direction

ATS

16.2.2026 - 01:13

Les CFF ont annoncé à 6h30 à Keystone-ATS la mise en place de deux trains par heure et par direction sur le tronçon Lausanne -Prilly-Malley. L'embrasement de câbles en gare de Lausanne, dimanche soir, a provoqué une paralysie du trafic ferroviaire.

La gare CFF de Lausanne. (Photo d'illustration)
La gare CFF de Lausanne. (Photo d'illustration)
ATS

Keystone-SDA

16.02.2026, 01:13

16.02.2026, 07:02

«En raison d’un embrasement d’une quarantaine de câbles dans la gare de Lausanne, le trafic ferroviaire est interrompu entre Lausanne et Prilly-Malley depuis dimanche soir 20h45», avaient indiqué les CFF dans un communiqué diffusé lundi à 0h36.

Au téléphone, Andre Iafelice, porte-parole des CFF, a annoncé à Keystone-ATS, vers 6h30 que «deux trains par heure et par direction» allaient désormais pouvoir circuler entre Lausanne et Renens. Elle a aussi rappelé que des bus de remplacement circulent entre Lausanne, Prilly-Malley et Renens.

Mme Iafelice a encore précisé l'ampleur des travaux que l'entreprise ferroviaire doit accomplir pour rétablir la circulation des trains sur le tronçon impacté par le problème technique: «le changement d'un câble nécessite à lui-seul six à heures de travail. Or, il y a mille connexions à réparer.»

Sur son site internet, l'entreprise ferroviaire donne les indications suivantes: «les lignes TGV, EC, IC1, IC5, IC51, IR, IR15, IR90, IR95, RE33, R1, R2, R3, R4, R8 et R9 sont concernées. Des bus de remplacement (EV) vont être mis en service entre Lausanne et Renens VD. Des temps d'attente sont à prévoir».

«Les voyageurs entre Genève-Aéroport, Genève, Morges et Berne circulent via Bienne. Les voyageurs entre Genève-Aéroport, Genève, Morges et Bâle CFF circulent via Bienne. Les voyageurs entre Genève-Aéroport, Genève, Morges et Olten, Aarau, Zurich gare principale, Lucerne, Zofingue, Sursee circulent via Bienne. Les voyageurs entre Zurich gare principale, St-Gall, Olten et Lausanne circulent via Berne. Les voyageurs entre Bienne et Lausanne circulent via Berne. Les voyageurs entre Genève-Aéroport, Genève, Morges et Fribourg circulent via Yverdon-les-Bains. Les voyageurs entre Neuchâtel et Lausanne circulent via Fribourg», détaillent les CFF.

La cause de cet incident technique survenu sur la voie 1 de la Gare de Lausanne est, selon les premières investigations des CFF, due à un engin pyrotechnique lancé d’un train de supporters.

Lausanne a accueilli, dimanche en fin d'après-midi, le derby lémanique de Super League de football entre le Lausanne-Sport et le Servette FC (3-3).

