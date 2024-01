La police de Lausanne collabore avec l'association Chiens de Coeur pour permettre aux victimes de violences qui le souhaitent d'être accompagnées d'un chien de soutien émotionnel lors de leur audition par la police. La présence du canidé peut aider à libérer la parole et à diminuer les angoisses.

L'association choisit des chiens qui aiment recevoir des caresses (Image prétexte). ATS

«Cela se fait aux Etats-Unis et au Canada, de même qu'en Belgique et en France. Mais c'est une première en Suisse», a expliqué mercredi à Keystone-ATS Alain Ruchonnet, vice-président de Chiens de Coeur.

L'association, qui existe depuis plusieurs années, compte 65 binômes (chien et accompagnant) et intervient régulièrement dans des EMS, des hôpitaux, auprès d'enfants handicapés et même en prison. Avec le Saint-Bernard Xenia, le caniche Mila ou encore Snatch, un beagle.

Aimer les caresses

Sur demande, un chien sera présent lors d'une déposition. «Il se tiendra à côté de la victime, qui pourra le caresser. C'est un soutien émotionnel», explique M. Ruchonnet. L'animal ne va pas juger. Il est là pour soutenir lors d'une procédure judiciaire «qui peut être un peu rude».

Pour devenir chien de thérapie, le canidé a passé des tests et son maître a suivi trois jours de cours, ajoute le spécialiste. «On choisit des chiens qui aiment aller vers les gens, qui veulent recevoir des caresses encore et encore. On ne va pas les éduquer».

Confidentialité

Le maître accompagnera son chien, pour le surveiller. «Un chien va pomper les émotions de la victime. On doit pouvoir le retirer de la séance, si c'est trop dur», explique Alain Ruchonnet. Le binôme n'interviendra que sur demande de la victime et de son avocat. L'accompagnant sera tenu de respecter une stricte confidentialité sur les informations auxquelles il pourrait avoir accès.

La police de Lausanne a signé mercredi une convention qui formalise sa collaboration avec l'association. La formule sera testée pendant une année, à l’issue de laquelle le partenariat pourra être renouvelé, précise un communiqué.

ll, ats