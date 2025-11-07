  1. Clients Privés
Lausanne Un homme décède en tombant de son balcon au 6ᵉ étage

ATS

7.11.2025 - 09:55

Un ressortissant français de 37 ans est décédé mercredi soir à Lausanne après une chute de son balcon au terme d'une intervention policière. L'homme, au comportement perturbé selon la police, est tombé dans le vide depuis le 6e étage et après plusieurs heures de négociations. Transféré au CHUV, il y est décédé une heure plus tard.

Après plusieurs heures de négociations «infructueuses», des intervenants du GIPL et du DARD ont pénétré dans l'appartement vers 20h00 (archives).
Après plusieurs heures de négociations «infructueuses», des intervenants du GIPL et du DARD ont pénétré dans l'appartement vers 20h00 (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

07.11.2025, 09:55

07.11.2025, 09:56

Les forces de police sont intervenues vers 17h00 afin de tenter de raisonner un homme qui s'était retranché à son domicile de la rue Mathurin-Cordier, a indiqué vendredi le Ministère public vaudois dans un communiqué. C'est un membre de la famille de la victime qui a contacté la police-secours en raison du comportement perturbé de l'individu, selon les informations de la police lausannoise.

Actu et dicton du jour. Accident mortel à Ferney-Voltaire : une septuagénaire suisse fauche un homme et son chien

Actu et dicton du jourAccident mortel à Ferney-Voltaire : une septuagénaire suisse fauche un homme et son chien

A l'arrivée des secours, l'homme aurait refusé d'ouvrir la porte et se serait rendu sur son balcon du 6e étage avec une arme blanche. D'autres patrouilles, ainsi que le Groupe d'intervention de la police de Lausanne (GIPL), appuyé par le Détachement d'action rapide et de dissuasion (DARD) vaudois, et des négociateurs ont été mobilisés sur les lieux, relate le communiqué du Ministère public.

Taser et fumigènes

Après plusieurs heures de négociations «infructueuses», des intervenants du GIPL et du DARD ont pénétré dans l'appartement vers 20h00. Malgré l'usage d'un taser et de fumigènes, l'homme a enjambé la barrière du balcon avant de chuter dans le vide. Il est tombé à côté du matelas préalablement mis en place en-dessous du balcon. Gravement blessé, il a été transféré au CHUV où il a succombé une heure plus tard, est-il détaillé.

Accident sur l'A12. Un motard de 17 ans décède suite à une collision avec plusieurs voitures

Accident sur l'A12Un motard de 17 ans décède suite à une collision avec plusieurs voitures

La Division affaires spéciales du Ministère public a ouvert une instruction pénale afin d'établir le déroulement de l'intervention et de déterminer les circonstances ayant conduit au décès. Les investigations ont été confiées au Détachement d'investigations spéciales policières (DISPO). La famille a été avisée du décès et l'autopsie du corps du défunt par le Centre universitaire de médecine légale a été ordonnée. A ce stade des investigations, le Ministère public indique ne pas vouloir communiquer davantage sur ce dossier.

