Lausanne: on connaît la cause de la chute du cèdre de Pré-du-Marché

A Lausanne, le cèdre qui s'est déraciné le 20 août dernier dans la cour d'un immeuble du quartier de Pré-du-Marché était en bonne santé et régulièrement entretenu. Les arboristes qui s'en occupaient estiment qu'il n'était pas possible d'anticiper sa chute.

Un souche d'un cèdre est photographie dans la cour d'un immeuble le mercredi 17 septembre 2025 à Lausanne. Un cèdre de 180 ans s'est effondre sur un immeuble a Lausanne il y a quelques jours. La chute inattendue de deux cèdres de l'Atlas presque bicentenaires en ville de Lausanne a moins de deux ans d'intervalle pousse la Municipalité a se pencher sur ses grands cèdres. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«L'ancrage de l'arbre a été affaibli en raison de la modification des propriétés et de la structure du sol, dû à la saturation d'eau. L'inclinaison naturelle de l'arbre côté sud-est a entraîné un glissement soudain de la motte de racines dans la direction de l'inclinaison via le développement de fissures dans le sol», indique l'expert mandaté, qui s'occupait du cèdre, dans ses premières conclusions à l'intention de Retraites populaires.

L'institution vaudoise de prévoyance, propriétaire de l'immeuble et en charge de l'arbre, en a transmis un extrait à Keystone-ATS. «Ce cumul d'impacts et le comportement de l'arbre était imprévisible», conclut l'expert. Les Retraites précisent, par la voix de leur porte-parole Tiago Pires, qu'elles attendent encore une «analyse racinaire pour avoir la certitude que le cèdre était bien enraciné».

Malgré son âge estimé à environ 180 ans, le cèdre en question, classé «arbre remarquable» par la Ville de Lausanne était «en bonne santé», selon des rapports datant de 2019 et 2024, soulignent encore les Retraites populaires. Par mesure de précaution, l'arbre avait été sécurisé avec des haubans en 2024. Trois nouvelles interventions de taille et de haubanage avaient encore eu lieu entre 2024 et 2025.

Stupeur et prise de conscience

La chute du végétal a provoqué «stupeur et étonnement» au sein de l'entreprise, confie Tiago Pires. «On n'aurait jamais pensé que cela puisse arriver. L'arbre était suivi et entretenu. Il faisait la fierté des habitants du quartier, et la nôtre aussi. C'était le seul 'arbre remarquable' de notre parc immobilier et nous en retirions un certain prestige», affirme-t-il.

L'événement a aussi provoqué une prise de conscience. «Nous avons réalisé qu'une pluie importante accompagnée d'un vent assez fort suffit à faire tomber un arbre, même si ce dernier est sécurisé avec des sangles. Nous allons devoir redoubler de vigilance avec les arbres qui poussent aux alentours de nos immeubles», ajoute M. Pires.

Les Retraites populaires n'ont pas encore arrêté la suite à donner dans la cour de l'immeuble de Pré-du-Marché. «On va attendre que l'émotion retombe et on décidera ensuite si l'on replante quelque chose ou non», conclut leur porte-parole.