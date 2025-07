Une ado à moto décède sur la route de Plaines-du-Loup

Une adolescente de 14 ans est décédée dans la nuit de lundi à mardi après avoir lourdement chuté à moto sur la route des Plaines-du-Loup à Lausanne, alors qu'elle tentait de se soustraire à un contrôle de police. Grièvement blessée, elle a été emmenée au CHUV où elle a succombé à ses blessures.

Une adolescente a perdu la vie lundi soir dans un tragique accident (image prétexte) ATS

Keystone-SDA ATS

La centrale a été informée lundi vers 23h15 de «rodéos urbains au guidon d'un motocycle sur le chemin du Marronnier», écrit la police municipale de Lausanne mardi dans un communiqué. Elle a alors dépêché un motard sur les lieux.

«Arrivé sur la route des Plaines-du-Loup, ce dernier s’est retrouvé en présence d’une motocycliste roulant sans casque, faisant demi-tour à sa vue et partant à vive allure afin de se soustraire au contrôle de police», poursuit le document. Alors que la jeune femme avait pris de l’avance sur le policier, celui-ci a fait usage de la sirène et des feux bleus afin de l'intercepter.

A l'intersection entre la Route des Plaines du Loup et celle du Châtelard, l'adolescente, originaire du Portugal et domiciliée à Lausanne, a alors perdu le contrôle de son véhicule, escaladé la partie herbeuse située à cet endroit, avant de chuter lourdement au sol.

Malgré le secours immédiat du policier qui l'avait rejointe, et la prise en charge par une ambulance et le SMUR, la malheureuse est décédée quelques heures plus tard des suites de ses blessures. Une enquête, menée par les spécialistes du Groupe accidents de la Police municipale de Lausanne, sous la conduite du Tribunal des mineurs, a été ouverte.