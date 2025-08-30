  1. Clients Privés
«Je t'aime petit frère» Une foule dense et émue a rendu hommage à Marvin à Lausanne

ATS

30.8.2025 - 14:05

Environ 800 personnes ont participé samedi à Lausanne à une Marche blanche en mémoire de Marvin, l'ado de 17 ans décédé alors qu'il essayait d'échapper à la police en scooter. Parti du quartier de la Borde, le cortège s'est rendu sur le lieu de l'accident à Prélaz.

Environ 800 personnes ont participé samedi à Lausanne à une Marche blanche en mémoire de Marvin, l'ado de 17 ans décédé alors qu'il essayait d'échapper à la police en scooter. Parti du quartier de la Borde, le cortège s'est rendu sur le lieu de l'accident à Prélaz.

30.08.2025

Keystone-SDA

30.08.2025, 14:05

30.08.2025, 15:03

«On est là pour Marvin Shalom. «Shalom» veut dire «Paix», merci de marché pacifiquement», avait demandé au micro l'oncle du jeune homme, avant que le cortège ne s'ébranle.

Accident mortel. Décès d’un ado à scooter à Lausanne: perte de maîtrise privilégiée

Accident mortelDécès d’un ado à scooter à Lausanne: perte de maîtrise privilégiée

Vêtus de blanc, avec des T-shirt à l'effigie de Marvin, les participants se sont mis en marche en silence. Un très grand nombre d'adolescents composait le cortège. Certains portaient des pancartes proclamant «Justice pour Marvin», «Je t'aime petit frère» ou encore «Le temps n'effacera jamais ton sourire».

Parvenu devant la chapelle funéraire de Saint-Roch, où repose le corps de l'adolescent, les participants ont observé une minute de silence. Ils ont ensuite continué dans le calme jusque vers le mur du quartier de Prélaz, théâtre de l'accident, où ils lui ont rendu hommage.

Lausanne. Un jeune de 19 ans incarcéré à la suite des émeutes

LausanneUn jeune de 19 ans incarcéré à la suite des émeutes

Archive

Deuxième nuit d'émeutes à Lausanne: sept arrestations

Deuxième nuit d'émeutes à Lausanne: sept arrestations

Le quartier de Prélaz à Lausanne, où est décédé dimanche matin un adolescent fuyant la police en scooter, a connu une deuxième nuit d'émeutes. Des jeunes, certains encagoulés, ont affronté les forces de l'ordre qui ont procédé à sept interpellations.

26.08.2025

