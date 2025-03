Trois personnes, dont une fillette de deux ans, ont été blessées jeudi après avoir été percutées par une voiture, en marche arrière, à un arrêt de bus au centre-ville de Lausanne. Les trois victimes ont été rapidement prises en charge et conduites à l'hôpital. Leurs jours ne sont pas en danger, a indiqué vendredi la police. Une enquête a été ouverte.

L'accident de jeudi à Lausanne a fait trois blessés, dont une fillette de deux ans (photo symbolique). ATS

Keystone-SDA ATS

L'accident a lieu vers 17h45 à la rue César-Roux, précise la police lausannise dans son communiqué. Coincée entièrement sous la voiture en cause, une Française de 45 ans, domiciliée à Lausanne, a pu être extraite de sa posture grâce à la réactivité et la bonne attitude des passants présents, du personnel policier et ambulancier.

Ensemble, ils ont soulevé le véhicule, ce qui a permis de dégager la victime. Blessée au bras, elle a été conduite en ambulance au CHUV. Deux autres personnes ont également été blessées. Il s'agit de sa fillette âgée de 2 ans, qui se trouvait dans sa poussette, ainsi que d'une Suissesse de 34 ans, domiciliée dans la région. Ces dernières, blessées aux membres inférieurs, ont également été conduites en ambulance en milieu hospitalier.

Le procureur de service a ouvert une instruction pénale et a confié les investigations aux spécialistes du Groupe accidents de la Police municipale de Lausanne. Selon les premiers éléments d'enquête, il s'agirait d'une faute de circulation. Le conducteur de la voiture, un Suisse de 69 ans, domicilié à Lausanne, a été acheminé à l'Hôtel de police afin d'y être entendu.

La rue César-Roux a été fermée à la circulation jusqu'aux environs de 23h15, pour les besoins de l'enquête, indique encore la police.