Crise du crack Lausanne va réserver ses locaux d'injection aux seuls Vaudois

ATS

11.11.2025 - 10:45

La Ville de Lausanne a dévoilé mardi sa stratégie adaptée de la drogue face à la crise du crack. Elle a décidé de réserver ses locaux d'injection aux seuls Vaudois, courant 2026. La Ville étudie aussi le regroupement des prestations sociosanitaires sur un seul site.

Accompagnée notamment du municipal de la sécurité Pierre-Antoine Hildbrand, la municipale Emilie Moeschler, en charge de la cohésion sociale, a présenté mardi la stratégie de la drogue adaptée de la Ville de Lausanne.
ATS
ATS

Keystone-SDA

11.11.2025, 10:45

11.11.2025, 11:48

Commerçants, élus, riverains demandaient depuis plusieurs mois des actions à la suite de l'ouverture du deuxième Espace de consommation sécurisé (ECS) en plein centre-ville en 2024. C'est notamment l'émergence du crack qui a généré de la violence et de l'insécurité dans le secteur.

La Municipalité a aussi annoncé une extension des horaires de l'antenne de la Riponne aux lundis et mardis matins ainsi que durant la pause de la mi-journée. Le soir, elle fermera à 22h00 au lieu de 21h30. Parallèlement, la Ville va renforcer la présence de la police à proximité du local d'injection. Dès le 17 novembre, police et agents de sécurité et d'accueil assureront une présence 24h/24 dans les secteurs nord et sud de la Riponne.

La Ville va aussi créer un poste de chargé de la «stratégie drogue».

