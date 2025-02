La Ville de Lausanne, le Canton de Vaud et le conseiller fédéral Guy Parmelin ont rendu hommage mercredi soir à Thomas Bach. Le président du CIO, qui termine son mandat en juin prochain, a reçu le Mérite cantonal vaudois et la Médaille d'or de la Ville de Lausanne.

Le président du CIO Thomas Bach a été honoré mercredi soir par le Canton de Vaud et la Ville de Lausanne (archives). sda

La cérémonie officielle en l'honneur de l'Allemand, 71 ans, a eu lieu en début de soirée sur le campus de l'Ecole hôtelière de Lausanne (EHL). Le patron du Comité international olympique (CIO) a été accueilli par une haie de jeunes escrimeurs, sa discipline sportive. Il a ensuite reçu les deux distinctions des mains de la présidente du gouvernement vaudois Christelle Luisier et du syndic de Lausanne Grégoire Junod.

Avec leurs plus hautes récompenses, le Canton et la Ville ont salué le travail accompli par Thomas Bach pendant ses douze années à la tête du CIO. Mme Luisier et M. Junod ont souligné l'attachement de M. Bach au canton de Vaud et à la Ville de Lausanne. «Par son engagement, le président Bach a continué à faire rayonner la capitale olympique et le canton de Vaud au-delà des frontières», ont-ils dit en substance.

«Le plus Lausannois des Bavarois»

M. Junod a témoigné la plus profonde reconnaissance de la Ville au «plus Lausannois des Bavarois». «Très vite, vous avez déclaré votre flamme pour Lausanne», où M. Bach s'est installé avec son épouse. Plusieurs fois dans la soirée, son engagement auprès de la population a été salué, l'homme étant souvent présent lors de manifestations locales, sportives ou officielles.

Le conseiller fédéral Guy Parmelin a, lui, souligné «l'importante contribution de M. Bach pour la gouvernance du sport international, sa vision, sa sagesse et son affabilité». Evoquant sa «disponibilité, une personnalité positive et ouverte», le ministre a ponctué son discours par un «y en a point comme vous».

Fan du LHC

Thomas Bach a pour sa part exprimé «du fond du coeur» toute son «immense émotion et profonde gratitude» au Canton de Vaud et à la Ville de Lausanne, insistant sur les 110 années de «bon voisinage» entre le CIO et Lausanne. «Le CIO se sent à la maison ici et en terres vaudoises», a-t-il affirmé, révélant au passage être «un grand fan du Lausanne Hockey Club (LHC)».

Le président du CIO a également reçu un tableau de papier découpé du Pays-d'Enhaut, avec notamment des symboles sportifs et olympiques.

Le Canton et la Ville n'ont pas résisté à raviver la mémoire de «nombreux moments d'amitié partagés» avec le président Bach, avec en point d'orgue, les Jeux olympiques de la jeunesse en 2020. Son fort attachement à la région a aussi été démontré avec la construction de la Maison olympique à Vidy, inaugurée en 2019, qui a permis de réunir les employés du CIO sous le même toit, a-t-il été rappelé.

Sous la présidence Bach, le CIO et les organisations sportives internationales ont contribué à hauteur de 550 millions de francs par an à l'économie de la région lausannoise entre 2014 et 2019. Au cours de la même période, les emplois liés à ces organisations à Lausanne ont augmenté de 24%, avec 996 résidents employés en 2019, ont encore souligné les autorités lausannoises.

Au CIO depuis 1991

Thomas Bach, champion olympique de fleuret par équipes aux JO de Montréal en 1976, avait été élu président du CIO en septembre 2013. L'Allemand aura réalisé deux mandats, un de huit ans et un autre de quatre ans, soit le maximum autorisé par les statuts de l'instance olympique (un premier mandat de huit ans suivi d'une seule reconduction d'une durée réduite de moitié).

Membre du CIO depuis 1991, cet avocat aura été le neuvième président du CIO. Il avait succédé il y a douze ans au Belge Jacques Rogge.

Le nouveau président sera élu lors de la 144e session du CIO qui se tiendra du 18 au 21 mars prochain à Costa Navarino en Grèce. Sept candidats sont en lice, dont l'ancien champion olympique britannique Sebastian Coe et le président de l'Union cycliste internationale (UCI), le Français David Lappartient.

Décernés depuis 2008 et 1991

Le Mérite cantonal est une distinction officielle honorant toute personne dont «l'activité rejaillit sur le canton de Vaud dans une mesure exceptionnelle et contribue ainsi d'une façon significative au rayonnement de ce dernier». Il est attribué depuis 2008.

La Médaille d'or de la Ville de Lausanne est, elle, décernée depuis 1981. Cette distinction vise à célébrer les personnalités «d'exception qui ont grandement contribué au rayonnement de Lausanne et se sont illustrées dans des domaines qui reflètent l'ensemble de la diversité de la population lausannoise».