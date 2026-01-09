Des feux de brousse ont brûlé des habitations et réduit en cendres des milliers d'hectares de forêt vendredi dans le sud-est rural de l'Australie, ont annoncé les pompiers. Ils ont précisé que des vents chauds rendaient les conditions «catastrophiques» dans cette région extrêmement sèche.

Des feux de brousse ont brûlé des habitations et réduit en cendres des milliers d'hectares de forêt en Australie. ats

Keystone-SDA ATS

Des dizaines de hameaux ont été évacués dans l'Etat de Victoria et trois personnes, dont un enfant, sont portées disparues dans une des zones les plus vulnérables aux incendies.

Les températures ont atteint 40°C, au moment où une vague de chaleur s'abat sur la région, créant les conditions météorologiques propices aux feux de brousse, comme cela avait été le cas lors de l'"été noir» de la fin 2019 et du début 2020, dans la même région.

«Les conditions étaient extrêmes hier. Elles sont catastrophiques aujourd'hui», a averti Jason Heffernan, chef des pompiers de l'Etat de Victoria au sein de la Country Fire Authority, l'autorité chargée de la lutte contre les incendies.

Des rafales de vent dépassant les 100 km/h ont temporairement cloué au sol les avions bombardiers d'eau qui devaient contenir une trentaine d'incendies, a expliqué Tim Wiebusch, responsable de la gestion des urgences dans l'Etat de Victoria.

L'un des feux les plus destructeurs a déjà ravagé quelque 28'000 hectares à environ 150 kilomètres au nord de Melbourne. Les pompiers craignent qu'au moins 20 maisons aient été réduites en cendres dans la petite ville de Ruffy, à environ deux heures au nord de Melbourne.

Le pire est à prévoir

«Les habitants de l'Etat de Victoria doivent se préparer à subir davantage de pertes matérielles, voire pire», a alerté Jason Heffernan.

Certains habitants ont déjà «perdu leurs moyens de subsistance, leurs hangars, leur bétail, c'est tout simplement épouvantable», a décrit le capitaine des pompiers locaux, George Noye, à la chaîne nationale ABC. Des photos prises en début de semaine montrent le ciel nocturne teinté d'une lueur orange, au moment où les flammes ravageait la brousse.

Un autre incendie a dégagé tant de chaleur qu'il a provoqué un orage localisé, ont indiqué les pompiers. «Aujourd'hui est l'un des jours les plus dangereux que cet État ait connu depuis des années en matière d'incendies», a déclaré la Première ministre de Victoria, Jacinta Allan.

Des millions de personnes dans les deux États les plus peuplés d'Australie, Victoria et Nouvelle-Galles du Sud, sont touchées par la vague de chaleur, y compris à Sydney et Melbourne. Plus de 30'000 foyers ont été privés d'électricité lors de l'une des journées les plus chaudes que Victoria ait connues depuis des années.

Le climat australien s'est réchauffé en moyenne de 1,51°C depuis 1910, indiquent les chercheurs. Ce changement a entraîné une augmentation de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes, dans les terres comme en mer.