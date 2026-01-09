  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Le pire est à prévoir» L'Australie en proie aux feux dans des «conditions catastrophiques»

ATS

9.1.2026 - 08:47

Des feux de brousse ont brûlé des habitations et réduit en cendres des milliers d'hectares de forêt vendredi dans le sud-est rural de l'Australie, ont annoncé les pompiers. Ils ont précisé que des vents chauds rendaient les conditions «catastrophiques» dans cette région extrêmement sèche.

Des feux de brousse ont brûlé des habitations et réduit en cendres des milliers d'hectares de forêt en Australie.
Des feux de brousse ont brûlé des habitations et réduit en cendres des milliers d'hectares de forêt en Australie.
ats

Keystone-SDA

09.01.2026, 08:47

Des dizaines de hameaux ont été évacués dans l'Etat de Victoria et trois personnes, dont un enfant, sont portées disparues dans une des zones les plus vulnérables aux incendies.

Les températures ont atteint 40°C, au moment où une vague de chaleur s'abat sur la région, créant les conditions météorologiques propices aux feux de brousse, comme cela avait été le cas lors de l'"été noir» de la fin 2019 et du début 2020, dans la même région.

«Les conditions étaient extrêmes hier. Elles sont catastrophiques aujourd'hui», a averti Jason Heffernan, chef des pompiers de l'Etat de Victoria au sein de la Country Fire Authority, l'autorité chargée de la lutte contre les incendies.

Des rafales de vent dépassant les 100 km/h ont temporairement cloué au sol les avions bombardiers d'eau qui devaient contenir une trentaine d'incendies, a expliqué Tim Wiebusch, responsable de la gestion des urgences dans l'Etat de Victoria.

L'un des feux les plus destructeurs a déjà ravagé quelque 28'000 hectares à environ 150 kilomètres au nord de Melbourne. Les pompiers craignent qu'au moins 20 maisons aient été réduites en cendres dans la petite ville de Ruffy, à environ deux heures au nord de Melbourne.

Le pire est à prévoir

«Les habitants de l'Etat de Victoria doivent se préparer à subir davantage de pertes matérielles, voire pire», a alerté Jason Heffernan.

Certains habitants ont déjà «perdu leurs moyens de subsistance, leurs hangars, leur bétail, c'est tout simplement épouvantable», a décrit le capitaine des pompiers locaux, George Noye, à la chaîne nationale ABC. Des photos prises en début de semaine montrent le ciel nocturne teinté d'une lueur orange, au moment où les flammes ravageait la brousse.

Un autre incendie a dégagé tant de chaleur qu'il a provoqué un orage localisé, ont indiqué les pompiers. «Aujourd'hui est l'un des jours les plus dangereux que cet État ait connu depuis des années en matière d'incendies», a déclaré la Première ministre de Victoria, Jacinta Allan.

Des millions de personnes dans les deux États les plus peuplés d'Australie, Victoria et Nouvelle-Galles du Sud, sont touchées par la vague de chaleur, y compris à Sydney et Melbourne. Plus de 30'000 foyers ont été privés d'électricité lors de l'une des journées les plus chaudes que Victoria ait connues depuis des années.

Le climat australien s'est réchauffé en moyenne de 1,51°C depuis 1910, indiquent les chercheurs. Ce changement a entraîné une augmentation de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes, dans les terres comme en mer.

Les plus lus

La Suisse se recueille - Suivez la journée d’hommage aux victimes en direct
«Après un tel enfer, tout le pays se retrouve moralement sur le banc des accusés»
«On a une génération qui a été décimée et ça va être très, très difficile de s'en relever»
Résidence de Poutine attaquée : le Kremlin utilise le terrifiant missile Orechnik
Le canton du Valais n'avait pas été alerté sur Le Constellation
«Les skieurs devront peut-être faire grève» - Un ancien champion alerte !