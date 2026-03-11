«L’auteur a agi seul» - Découvrez les derniers éléments de l’enquête

L'auteur présumé de l'incendie d'un car postal mardi à Chiètres (FR), qui a fait six morts et cinq blessés, est un Suisse domicilié dans le canton de Berne. Réputé «marginal et perturbé», ce soixantenaire se serait aspergé d'essence et compterait parmi les victimes.

Les autorités fribourgeoises ont organisé une conférence de presse mercredi après-midi. ats

Keystone-SDA ATS

L'homme se serait immolé par le feu. Son identification formelle est en cours. Les informations ont été données mercredi devant la presse à Granges-Paccot (FR), siège de la Police cantonale, par le procureur général Raphaël Bourquin. Les premiers éléments d’enquête privilégient un acte volontaire sans motivation idéologique.

L'individu était connu des services administratifs. Les premiers témoignages et auditions permettent d’affirmer que l’auteur a agi seul. Il pourrait s’agir d’une personne psychiquement instable et annoncée disparue par sa famille, a précisé Raphaël Bourquin, en place depuis janvier et qui entend conduire l'enquête lui-même.

«Profonde solidarité»

Au moins six personnes ont donc perdu la vie, ont confirmé les intervenants. Les mesures d’identification sont en cours et les résultats devraient tomber dans les prochaines heures pour confirmer leur identité. Les décès sont survenus entre 18h49 et 19h18, alors que la tragédie a commencé vers 18h25 à Chiètres.

Cinq personnes ont été blessées: trois d’entre elles ont dû être hospitalisées. Deux personnes sont encore hospitalisées, tandis qu’une victime a pu rejoindre son domicile durant la nuit. D'après la Police cantonale, toutes les victimes sont domiciliées dans la région. Les nationalités ne sont pas encore divulguées.

Les personnes décédées seraient nées entre 1961 et 2009, a avancé le commandant de la Police cantonale Philippe Allain. Le nombre de personnes dans le car postal parti de Guin (FR) vers 17h45 n'a pas été non plus donné pour l'heure. Les intervenants ont exprimé leur «profonde solidarité avec les familles et les proches des victimes».

La police fribourgeoise lance un appel à témoin : Nous prions toute personne pouvant apporter des éléments utiles à l’enquête, notamment les personnes qui se trouvaient à l’arrêt du bus à Guin vers 17h45, sur le trajet Düdingen – Kerzers ou qui auraient des vidéos avant l’arrivée des intervenants, de contacter la Police cantonale via le numéro 026 347 01 17. Montre plus