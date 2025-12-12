  1. Clients Privés
Ancienne amie visée L'auteur de l'attentat à la grenade écope de 17 ans et 6 mois

ATS

12.12.2025 - 15:32

Le Tribunal pénal fédéral a prononcé vendredi une peine de 17 ans et 6 mois contre l'homme qui avait placé une grenade contre la voiture de son ancienne amie. Il est reconnu coupable de tentative d'assassinat, notamment. La peine est suspendue à l'exécution d'un traitement stationnaire.

Le Tribunal pénal fédéral, qui jugeait un Bâlois accusé d'avoir placé une grenade contre la voiture de sa maîtresse, a rendu son verdict vendredi. (archives)
ATS

Keystone-SDA

12.12.2025, 15:32

12.12.2025, 16:34

Outre la tentative d'assassinat, l'accusé est condamné pour dommages à la propriété qualifiés, mise en danger au moyen d'explosifs et de nombreuses infractions à la loi sur la circulation routière. En plus de la peine privative de liberté et de la mesure thérapeutique, une amende de 300 francs est prononcée.

La sanction choisie est légèrement supérieure à celle demandée par le Procureur fédéral qui avait requis 17 ans et un traitement stationnaire également. De son côté, la défense avait plaidé en faveur d'une peine de 5 ans seulement. Le jugement de la Cour des affaires pénales n'est pas définitif et peut être attaqué devant la Cour d'appel.

Donner un «signal»

Le prévenu, un Bâlois de 54 ans, avait expliqué aux enquêteurs qu'il ne supportait pas la rupture avec son amie et voulait lui donner un «signal». Au soir du 31 janvier 2024, il avait coincé une grenade à fragmentation dégoupillée contre sa voiture parquée dans un quartier résidentiel de Lörrach (D). Lorsque la femme s'était installée au volant, l'engin était tombé et avait explosé sous le véhicule.

La victime s'en était tirée indemne mais la détonation avait causé pour plus de 50'000 francs de dégâts aux habitations voisines. L'instruction a révélé que l'accusé, qui souffre d'addiction à l'alcool, circulait et effectuait des transports depuis des années sans permis de conduire.

Tribunal pénal fédéral. 17 ans de prison pour tentative d'assassinat à la grenade

Risque élevé de récidive

Selon le rapport psychiatrique lu jeudi devant la cour, l'auteur présente une personnalité émotionnellement instable, marquée par des traits narcissiques. Pour l'expert, le risque de récidive est élevé. Alors qu'il se trouve en exécution anticipée de mesure depuis le 24 décembre 2024, le prévenu n'a que partiellement adhéré à la thérapie et présente une attitude ambivalente.

Dans son réquisitoire, le Procureur fédéral a rappelé que le Bâlois avait d'abord nié les faits. Ce n'est que face à des preuves accablantes qu'il a fini par avouer au compte-gouttes. Celui qui «volontairement et sciemment» place un tel piège sur un véhicule sait que celui-ci peut exploser au moindre mouvement. Le fait qu'il conteste toute intention homicide est «totalement en contradiction» avec les faits, a conclu le représentant du Parquet.

Pour la défense au contraire, la préparation chaotique de l'attentat montre que l'on est bien loin d'une action soigneusement planifiée. Le tout relève de l'amateurisme et le prévenu a agi de manière impulsive et exaltée en raison de sa dépendance à l'alcool.

Selon l'avocat, l'expertise psychiatrique montre que l'homme a juste voulu dire: «Regardes où j'en suis». Pour aboutir à ce résultat, l'ex-amie devait forcément survivre, ce qui exclut toute volonté de tuer. (arrêt SK.2025.34 du 12 décembre 2025)

