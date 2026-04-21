L'auteur présumé du violent incendie de Saxon a été interpellé

L'auteur présumé de l'incendie qui s'est produit lundi après-midi à Saxon a été appréhendé par la Police municipale de Martigny. Un Valaisan de 64 ans a reconnu avoir bouté le feu volontairement.

Un sexagénaire valaisan a été écroué à la suite de l'incendie de lundi à Saxon. ATS

Keystone-SDA ATS

Le sexagénaire a été appréhendé, lundi. Il a été remis à la Police cantonale pour la suite des investigations, précise un communiqué de cette dernière, mardi matin. Il a été écroué.

L’incendie qui s'est produit lundi vers 15h30 a ravagé trois dépôts contenant différents objets et matériaux, avant de se propager à une maison d’habitation, laquelle a été totalement détruite par les flammes. Le feu a été maîtrisé vers 17h30. Aucun blessé n'est à déplorer.

Conseils du médecin cantonale

Le secteur a été bouclé et un plan de déviations de la circulation a été mis en place pour simplifier l'intervention de pas moins de huit corps de sapeurs-pompiers. Au total, une centaine d'intervenants ont été mobilisés. Le ministère public du Bas-Valais a ouvert une instruction.

La fumée qui s'est dégagée de cet important incendie «peut (ndlr: encore) éventuellement occasionner une irritation ou une gêne respiratoire passagère», précise le médecin cantonal, Eric Masserey. «En cas de difficulté à respirer, en particulier pour les personnes sensibles, il est conseillé de consulter un médecin.»