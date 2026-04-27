L’autoroute A1 théâtre de plusieurs accidents graves

Lundi matin chaotiqueL’autoroute A1 théâtre de plusieurs accidents graves
Sven Ziegler
27.4.2026
Suite à plusieurs accidents, l'A1 a été temporairement complètement fermée à la circulation à la hauteur d’Aarau-Est lundi matin. Le trafic a été massivement perturbé dans les deux sens.
Redaktion blue News
27.04.2026, 09:08
27.04.2026, 14:07
Sven Ziegler
Lundi matin, d'importants problèmes de circulation se sont produits sur l'Autoroute A1 à la hauteur d’Aarau-Est. Comme le rapporte l ' «Aargauer Zeitung», l'autoroute a dû être complètement fermée en direction de Berne suite à un accident.
L'élément déclencheur a été une collision entre trois véhicules à la sortie d'Aarau-Est. Les forces d'intervention de la police cantonale argovienne ainsi qu'un dépanneur sont intervenus pour dégager le lieu de l'accident.
Les conséquences se sont rapidement fait ressentir. La circulation a été bloquée sur de longues distances. Un lecteur a rapporté au journal qu'il était «totalement» dans la hauteur de Lenzbourg. Sur place, une voie de secours a été formée pour permettre à la police et aux forces d'intervention de passer.
Mais ce n'est pas tout : une autre collision impliquant plusieurs véhicules s'est également produite dans le sens inverse. Cette voie a certes pu être rouverte entre-temps, mais les conséquences sur la circulation ont été importantes.