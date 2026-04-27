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Lundi matin chaotique L’autoroute A1 théâtre de plusieurs accidents graves

Sven Ziegler

27.4.2026

Suite à plusieurs accidents, l'A1 a été temporairement complètement fermée à la circulation à la hauteur d’Aarau-Est lundi matin. Le trafic a été massivement perturbé dans les deux sens.

Un grave accident s'est produit sur l'A1 près d'Aarau.
Un grave accident s'est produit sur l'A1 près d'Aarau.
Google Maps

Redaktion blue News

27.04.2026, 09:08

27.04.2026, 14:07

Lundi matin, d'importants problèmes de circulation se sont produits sur l'Autoroute A1 à la hauteur d’Aarau-Est. Comme le rapporte l ' «Aargauer Zeitung», l'autoroute a dû être complètement fermée en direction de Berne suite à un accident.

L'élément déclencheur a été une collision entre trois véhicules à la sortie d'Aarau-Est. Les forces d'intervention de la police cantonale argovienne ainsi qu'un dépanneur sont intervenus pour dégager le lieu de l'accident.

Les conséquences se sont rapidement fait ressentir. La circulation a été bloquée sur de longues distances. Un lecteur a rapporté au journal qu'il était «totalement» dans la hauteur de Lenzbourg. Sur place, une voie de secours a été formée pour permettre à la police et aux forces d'intervention de passer.

Mais ce n'est pas tout : une autre collision impliquant plusieurs véhicules s'est également produite dans le sens inverse. Cette voie a certes pu être rouverte entre-temps, mais les conséquences sur la circulation ont été importantes.

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