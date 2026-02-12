  1. Clients Privés
Musique classique Lavaux Classic : une 23e édition sous le signe du piano

ATS

12.2.2026 - 12:33

La 23e édition du festival de musique classique Lavaux Classic se déroulera du 19 au 28 juin prochain. Elle mettra le piano à l'honneur, sans pour autant oublier les voix et la musique de chambre.

Le festival Lavaux Classic mettra le piano à l'honneur dans le cadre des vignes du Lavaux (image prétexte).
Le festival Lavaux Classic mettra le piano à l'honneur dans le cadre des vignes du Lavaux (image prétexte).
ATS

Keystone-SDA

12.02.2026, 12:33

12.02.2026, 13:26

La programmation «in», à savoir les événements payants, a été dévoilée jeudi. Imaginée par le directeur du festival et directeur artistique, Guillaume Hersperger, elle compte 18 concerts et se veut «résolument audacieuse et tournée vers l’excellence», indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Plusieurs concerts donnés par des «figures majeures» célèbreront le piano, instrument emblématique du festival. Parmi eux le pianiste français Abdel Rahman El Bacha, la Russe Yulianna Avdeeva, seule femme à avoir remporté le Concours Chopin depuis Martha Argerich, l'Argentin Nelson Goerner ou encore le Français Jean-Baptiste Doulcet.

Des artistes lyriques seront également au rendez-vous, comme les mezzo-soprano françaises Karine Deshayes et Eva Zaïcik. La musique de chambre figure, elle aussi, en bonne place avec le duo formé par le violoncelliste français Jean-Guihen Queyras et le pianiste russe Alexander Melnikov; les cordes du Quatuor Talich de Prague et le trio formé par le pianiste genevois Fabrizio Chiovetta, l'altiste française Lise Berthaud et le clarinettiste français Patrick Messina.

Formats insolites

Le soutien aux jeunes talents reste par ailleurs au coeur du festival, comme le soulignent les organisateurs. Ainsi, l'altiste suisse Sarah Strohm, premier prix au Concours de Genève 2025, fera ses débuts au Lavaux Classic aux côtés de la pianiste serbe Lidija Bizjak, tandis qu'un trio helvétique réunissant le violoncelliste Basile Ausländer, le pianiste Jansen Ryser et le percussionniste Augustin Lipp se produira dans un concert dédié.

Enfin, des «formats singuliers» figurent au menu. C'est le cas de «Il Cabaret delle Francesi», qui se veut un voyage vibrant entre Rossini et Dalida ou de «Livre d’heures (pour un Oiseau)», présenté comme un dialogue subtil entre mémoires médiévales et langages contemporains. Des événements insolites sont également à l'affiche, comme un «concert-dégustation» mené par le pianiste français Philippe Cassard, ainsi que des «balades musicales dans le vignoble».

Le programme off, gratuit, ainsi que l’affiche du festival seront quant à eux dévoilés lors de l’ouverture de la billetterie le 17 mars.

