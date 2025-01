L’avenir de Cyril Hanouna se précise, Karine Le Marchand voit rouge !

Menacer une chaîne TV de partir si un (tel) chroniqueur arrive est tout simplement ridicule. Hanuna est comme il est, ça plaît ou pas./ Je n'apprécie non plus son comportement au quotidien mais cela reste un bon chroniqueur et c'est ce qui compte pour jne chaîne TV.

Le Problème d'Hanouna est très simple.

Il parle et dit des choses que les mainstreams et la gauche ne veulent pas entendre. Parler de Trump comme il le fait dérange, parler et faire voter des gens pour certaines choses qui dérangent la bien pensante est très mal et deviens aujourd'hui du conspirationnisme, comme être contre la vaccination et d'en parler... c'est très mal vous vous rendez compte!!!

Mais que des élus de gauche fassent interdire des chaines télé parce que elles sont trop de droite ça c'est normal, tout à fait normal.

Et vous vous étonnez que Monsieur Hanouna et ces chroniqueurs en parlent et critiquent ceux qui sont derriere ces conspiration? C8 CNews à la trappe! Normal...