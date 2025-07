Laves torrentielles dans le Val Ferret : La Fouly temporairement coupée

Des orages violents ont provoqué d’importantes coulées de boue dans le Val Ferret. Deux ponts fusibles ont été emportés, coupant l’accès à La Fouly et à la route des Ars.

Deux ponts dits «fusibles», conçus pour céder en cas de crues extrêmes, ont été emportés ou fortement endommagés, perturbant la circulation sur cet axe.

Dans la nuit de dimanche 20 à lundi 21 juillet, de violents orages ont frappé le Val Ferret (VS), entraînant la formation de laves torrentielles particulièrement destructrices.

Landslide over de enige weg naar ons dorp (La Fouly) en camping vannacht, dus we kunnen voorlopig niet weg. #Zwitserland #nieuws #Orsières pic.twitter.com/N19lKFycYj — Michiel de Vries (@michieldevries) July 21, 2025

Le premier pont concerné se trouve en aval de la localité de La Fouly, au niveau du hameau de La Seiloz, sur la route cantonale en provenance d’Orsières. Il a été enseveli sous une masse de boue et de gravats. (Vidéo ci-dessus).

Des engins de chantier sont actuellement mobilisés pour dégager au moins une voie, avec une réouverture prévue d’ici à la fin la journée.

Plus en amont, un second pont sur la route menant aux Ars a subi des dommages encore plus importants. Les autorités annoncent que plusieurs jours de travaux seront nécessaires pour le remettre en état. La remise en service complète de cette portion de route est donc différée.