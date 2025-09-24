  1. Clients Privés
Incident L'avion d'une ministre espagnole victime d'un vilain tour de la Russie ?

ATS

24.9.2025 - 15:03

L'avion de la ministre de la Défense espagnole a été victime mercredi d'un brouillage GPS en passant près de Kaliningrad, une enclave russe au sein de l'Union européenne, dans une zone où ces incidents sont fréquents, a annoncé une source de ce ministère.

L’avion de Margarita Robles a été victime mercredi d'un brouillage GPS en passant près de Kaliningrad.
L’avion de Margarita Robles a été victime mercredi d'un brouillage GPS en passant près de Kaliningrad.
ats

Keystone-SDA

24.09.2025, 15:03

«Il y a eu une tentative de brouillage du signal GPS», a expliqué cette source à l'AFP, en ajoutant que l'avion dans lequel était Margarita Robles disposait d'un système crypté, et que cela n'avait pas «affecté» son vol à destination de la Lituanie.

«Nous pouvons voir si quelqu'un essaie» de pirater l'appareil, a poursuivi cette source, en précisant que «cela semble être habituel sur cet itinéraire, y compris pour les vols commerciaux» dans cette zone proche de la mer Baltique et écartant l'idée que l'avion de Mme Robles ait été spécifiquement visé.

«Tout le monde a le droit de voler et de se déplacer dans tout le territoire européen sans qu'il y ait, comme nous l'avons vécu ce matin, des interférences de la part de +nous savons très bien qui+», a déploré la ministre après son atterrissage, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue lituanienne.

«Ceci est encore une fois l'illustration du fait que la Russie est un voisin qui ne respecte aucune règle et ne se soucie pas des dommages qu'elle peut causer», a surenchéri la ministre lituanienne de la Défense Dovile Sakaliene: «Les avions civils rencontrent déjà constamment des difficultés à cause de cela».

Kaliningrad est une enclave russe située entre la Lituanie et la Pologne, au sein de l'Union européenne.

