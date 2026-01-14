  1. Clients Privés
Terrible crash Le 14 janvier 1986, François-Xavier Bagnoud perdait la vie au Mali

ATS

14.1.2026 - 08:46

Il y a 40 ans, le 14 janvier 1986, cinq personnes perdaient la vie dans le crash d'un hélicoptère au Mali, dans le cadre du Paris-Dakar. Parmi eux, le chanteur Daniel Balavoine, l'organisateur du rallye Thierry Sabine et le pilote valaisan François-Xavier Bagnoud.

Le 14 janvier 1986, François-Xavier Bagnoud perdait la vie dans le crash de son hélicoptère dans le cadre du Paris-Dakar (photo d'archives).
Le 14 janvier 1986, François-Xavier Bagnoud perdait la vie dans le crash de son hélicoptère dans le cadre du Paris-Dakar (photo d'archives).
ATS

Keystone-SDA

14.01.2026, 08:46

14.01.2026, 08:52

Mère de François-Xavier Bagnoud, Albina de Boisrouvray dit avoir «fait la paix avec son destin et le sien. Mon fils, c'était l'empathie, la générosité et la passion du sauvetage, qu'il a appris avec son père», résume-t-elle dans un entretien avec Keystone-ATS.

«Je ne sais pas comment François-Xavier aurait mené sa vie, mais je sais qu'il serait heureux et fier de ce qui a été réalisé en son nom auprès des plus vulnérables», ajoute-t-elle.

Le drame qui a touché «le petit prince des montagnes», ce jeune homme plein d'énergie et solaire à seulement 24 ans, a totalement chamboulé la vie de la journaliste et productrice de films et celle de son ex-mari, Bruno Bagnoud, décédé en 2022.

«Un canton qu'il aimait énormément»

En 1989, afin de faire perdurer la mémoire de son fils et ses idéaux, Albina de Boisrouvray fonde, en compagnie de Bruno Bagnoud et de Georges Casati, son second mari, l'association François-Xavier Bagnoud (FXB), une ONG d'aide au développement basée à Sion. Sa mission visait notamment à combattre la pauvreté et le sida et de soutenir les orphelins et les enfants vulnérables victimes de la pandémie. Albina de Boisrouvray admet «y avoir investi les trois quarts de sa fortune».

De 1989 à 2019, la première Fondation FXB a oeuvré pour promouvoir les domaines qui ont passionné François-Xavier Bagnoud: l'amour des Alpes et du Valais – «un canton qu'il aimait énormément», rappelle sa mère -, son engagement professionnel et sa passion pour l'aviation et l'espace. Elle a aussi joué un rôle actif dans la défense des droits de l'homme et la promotion de la santé publique à l'échelle mondiale.

Lutte contre la propagation du sida

La fondation a connu plus d'une réussite. «La plus belle, ce fut le développement des villages FXB qui ont transgressé les habitudes. Nous ne faisions plus de microcrédits aux familles les plus nécessiteuses, mais on leur faisait des microdons», se remémore Albina de Boisrouvray. Cette mission demeure aujourd'hui d'actualité.

«En Inde, au plus haut de l'épidémie du sida, nous étions parvenus à fédérer 35 Etats (ndlr: régions) dans la lutte contre la maladie en développant des outils de prévention et d'éducation auprès des plus défavorisés, ignorant de ce qu'était la prévention», raconte l'octogénaire.

«Nous avions été les premiers à mettre en exergue la problématique des enfants qui devenaient orphelins à cause des décès liés au sida. Dans un autre domaine, nous avons également réussi à instaurer en France et en Valais, des équipes de soins palliatifs se déplaçant à domicile», ajoute-t-elle.

Réalisations en Suisse et à l'étranger

Entre 1989 et 2019, 18 millions d'adultes et d'enfants (2 millions de plus depuis 2019) ont bénéficié de la présence de FXB dans leurs communautés à travers de ses programmes de développement économique et communautaire (les villages FXB), de réhabilitation d'infrastructures, d'éducation, d'accès à l'eau ou de larges campagnes de prévention du VIH et du trafic d'êtres humains.

En Valais, la Fondation FXB a notamment créé une maison du sauvetage à Sion, un centre de soins palliatifs à domicile à Sion (actif jusqu'en 2020), une cabane à Panossière et un observatoire à Saint-Luc.

L'impact du changement climatique

La première Fondation FXB a été dissoute en 2019. Depuis lors, l'Association François-Xavier Bagnoud – FXB Suisse et les autres ONG FXB continuent de perpétuer les valeurs de générosité et de compassion qui guidaient François-Xavier Bagnoud, sous l'entité FXB Global.

Entre 420 et 450 collaborateurs oeuvrent au sein de l'association. Et aujourd'hui, FXB Global concentre son action sur les droits de l'enfant, l'éradication de l'extrême pauvreté, l'égalité des genres et le changement climatique.

