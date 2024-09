20'671 francs par nuit: l'Airbnb le plus cher d'Europe se trouve en Suisse

Si vous cherchez le logement le plus luxueux d'Europe sur Airbnb, direction Saint-Moritz. Vous pourrez y louer un penthouse pour la modique somme de... 20'671 francs par nuit.

Carlotta Henggeler

Inutile de partir loin si vous souhaitez vous offrir un hébergement hors du commun. À Saint-Moritz, la Carlton Penthouse Suite est disponible à partir de 20'671 francs la nuit, faisant d'elle l'une des offres Airbnb les plus coûteuses d'Europe, comme l'indique «20minuten.ch».

Et pour ce prix astronomique, vous en aurez pour votre argent!

Selon la description sur le site web, ce penthouse de luxe, situé au 8e étage du Carlton, offre cinq balcons et une vue imprenable à 360 degrés sur le lac. Il occupe un étage entier, accessible par un ascenseur privé. Après une journée sur les pistes, vous pourrez vous réchauffer près d’un feu de cheminée tout en admirant la vue.

À cela s'ajoute des services exclusifs: un minibar, un service de limousine disponible 24 heures sur 24, un service de conciergerie, ainsi que des produits de soin naturels et bio suisses.

D'autres options de luxe

Envie d'une option un peu plus abordable? Pour 18'759 francs la nuit, vous pouvez réserver des vacances au ski en France, dans le Chalet Raven à Tignes, au sud du Mont-Blanc. Ce chalet propose huit chambres à coucher et un accès direct aux pistes. Après une longue journée de ski, vous pourrez vous détendre dans un jacuzzi et profiter du sauna.

Si vous préférez l’ambiance d’un château, Luttrellstown, en Irlande, est à louer pour 17'813 francs la nuit. Ce château propose 20 chambres à coucher et s’étend sur 567 hectares avec un parcours de golf de 18 trous. Des lits à baldaquin et des chaises longues vintage côtoient des baignoires en marbre.