Le bénéfice record profite à tout le monde, sauf aux «petites gens»

Boweiwaun30

C'est le principe même d'une SA publique et non étatique. Le bénéfice profite aux actionnaires et non à ceux qui ont oeuvré à ce bon résultat. Le Conseil d'administration propose à l'assemblée des actionnaires de la rémunération des cadres en fonction de leur rendement et du dividende à verser pour chaque action. Sur le plan légal, rien à redire. D'un point de vue éthique, c'est critiquable. Si la société est cotée en bourse et fait partie du SMI, elle est tenue à des exigences de rendement. Si elle ne les atteint pas, elle sort du système. L'argent prêté par les investisseurs doit par conséquent leur profiter en primeur. Sinon, ils le placeront ailleurs ou, pire, à la concurrence !