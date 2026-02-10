  1. Clients Privés
Japon Le bilan des fortes chutes de neige monte à 46 morts

ATS

10.2.2026 - 10:24

Les récents épisodes neigeux qui ont frappé le Japon ont fait 46 morts en moins d'un mois, selon de nouvelles données de l'Agence de gestion des incendies et des catastrophes publiées mardi. Le nombre de blessés s'élève quant à lui 558.

Les fortes chutes de neige tombées sur le Japon ont fait la joie des enfants (ici à Yokohama, près de Tokyo), mais ont également provoqué de nombreux accidents mortels sur les routes.
Les fortes chutes de neige tombées sur le Japon ont fait la joie des enfants (ici à Yokohama, près de Tokyo), mais ont également provoqué de nombreux accidents mortels sur les routes.
ATS

Keystone-SDA

10.02.2026, 10:24

10.02.2026, 10:29

Les chutes de neige quasi continues depuis le 20 janvier ont recouvert une grande partie du nord de l'archipel et notamment provoqué le chaos sur les routes, en particulier le long de la mer du Japon. Dans le département d'Aomori, au nord de l'île principale, les habitants doivent faire face à 1,3 mètre de neige au sol, selon l'Agence météorologique japonaise.

Beaucoup d'accidents mortels ont été causés par des amas de neige tombés sur les victimes depuis les toits, ou par des chutes de personnes qui tentaient de les déblayer, selon la police et des responsables locaux.

Fin janvier une Japonaise de 91 ans avait été retrouvée sous trois mètres de neige devant son domicile d'Aomori. La police pense que la neige tombée de son toit l'a ensevelie.

Début février, le gouvernement a déployé des militaires pour aider les habitants du département d'Aomori, le plus touché, où jusqu'à 4,5 mètres de neige se sont accumulés au sol dans des zones isolées.

