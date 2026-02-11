  1. Clients Privés
«90% des toits se sont envolés» Le cyclone Gezani provoque un «chaos total» à Madagascar

ATS

11.2.2026 - 14:29

Au moins 20 personnes sont mortes à Madagascar lors du passage du cyclone Gezani ayant frappé de plein fouet mardi soir la deuxième ville du pays, Toamasina, ont annoncé mercredi les autorités malgaches dans un nouveau bilan à la hausse.

Un puissant cyclone fait des ravages à Madagascar

Un puissant cyclone fait des ravages à Madagascar

Des images de drone du BNRGC montrent Toamasina, deuxième ville de Madagascar, sous les eaux après le passage du puissant cyclone Gezani. Ce mardi 10 février, le système a frappé l'île avec des vents à 250 km/h, provoquant de très graves inondations.

11.02.2026

Keystone-SDA

11.02.2026, 14:29

Des rafales de 250km/h ont ravagé ce port de près de 400'000 habitants, où quinze personnes sont aussi portées disparues et 33 blessées gravement, selon ce bilan du Bureau national de gestion des risques et catastrophes (BNGRC).

Des vidéos partagées par la présidence montrent le nouvel homme fort du pays, le colonel Michaël Randrianirina, pataugeant dans les rues inondées de la cité portuaire. Il s'était rendu préventivement à Toamasina pour témoigner son soutien à la population, quatre mois après la prise de pouvoir des militaires.

Sur les images, cette ville verdoyante, également appelée Tamatave --son ancien nom sous la colonisation française--, apparaît défigurée. Ses rues sont jonchées de centaines d'arbres arrachés par les vents les plus violents du cyclone, dont l'oeil a directement touché la ville. Une vidéo aérienne partagée par le BNGRC montre des toits de tôle éventrés à perte de vue et les palmiers de l'avenue de l'Indépendance renversés comme de simples allumettes.

«Ce n'est pas un coup d'État». Madagascar: le président s'en va, un colonel arrive

«Ce n'est pas un coup d'État»Madagascar: le président s'en va, un colonel arrive

«Chaos total»

«C'est le chaos total, 90% des toits des maisons se sont envolés, tout ou en partie», décrit à l'AFP un responsable régional de l'ONG Action contre la Faim, Rija Randrianarisoa. «Les routes sont totalement inaccessibles, du fait des arbres au sol, des tôles. Les voitures ne peuvent pas circuler.»

Le Centre météorologique régional spécialisé cyclones (CMRS) de l'île française de La Réunion a évoqué dans son bulletin «l'un des impacts directs les plus intenses de l'ère satellitaire sur le secteur de Tamatave, rivalisant probablement avec Geralda».

En février 1994, ce cyclone avait fait au moins 200 morts et 500'000 sinistrés. Si les liaisons commerciales avec l'aéroport de Toamasina sont suspendues, sa direction a indiqué à l'AFP que les vols humanitaires et militaires étaient autorisés. Quinze membres de la protection civile des armées ont été dépêchés pour aider aux opérations de sauvetage, ont annoncé les autorités.

Un autre revirement. Aide alimentaire: les Etats-Unis reviennent sur certaines coupes

Un autre revirementAide alimentaire: les Etats-Unis reviennent sur certaines coupes

La dépression s'est nettement affaiblie en touchant terre mais continue de traverser l'île d'est en ouest. Même rétrogradée au stade de tempête tropicale, elle engendre des risques d'inondations.

Gezani devrait regagner en intensité en rejoignant le canal du Mozambique et retrouver alors le stade de cyclone, d'après les prévisions du CMRS. Il pourrait frapper à partir de vendredi soir le sud de ce pays d'Afrique australe déjà sinistré par d'impressionnantes inondations depuis le début de l'année.

