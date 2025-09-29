Des milliers de bâtiments sont endommagés ou détruits et au moins onze personnes ont perdu la vie sur le passage du typhon Bualoi au Vietnam, selon le dernier bilan des autorités du pays diffusé lundi. Aux Philippines, le bilan est de 24 morts au moins.

Des maisons endommagées à la suite du passage du typhon Bualoi à Thanh Hoa, au Vietnam, le lundi 29 septembre 2025. (Viet Hoang/VNExpress via AP) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La tempête – la dixième à toucher le le pays cette année – a touché terre dimanche soir au Vietnam, générant des vents de 130 km/h. Elle s'est depuis affaiblie en se dirigeant vers le Laos voisin.

Parmi les personnes décédées, au moins neuf ont été tuées par une tornade provoquée par le typhon qui a balayé la province de Ninh Binh, au nord du pays et deux autres dans les provinces de Thanh Hoa (nord) et Hue (centre), ont précisé lundi les autorités en charge des catastrophes naturelles. Une vingtaine d'autres personnes sont portées disparues, ont-elles ajouté.

Plus de 53.000 personnes avaient été évacuées vers des écoles et des centres médicaux transformés en abris temporaires avant que Bualoi ne frappe le Vietnam, d'après le ministère.

Quatre aéroports nationaux et une partie de l'autoroute nationale ont été fermés lundi. Plus de 180 vols ont été annulés ou retardés, ont annoncé les autorités aéroportuaires.

Certaines parties de Nghe An et de la province centrale de Ha Tinh, connue pour son activité sidérurgique, ont été privées d'électricité, et les écoles ont été fermées dans les régions touchées.

La semaine dernière, Bualoi a frappé les petites îles du centre des Philippines, causant là aussi au moins 11 morts et obligeant 400.000 personnes à évacuer.

Au Vietnam, 175 personnes avaient été tuées ou portées disparues à la suite de catastrophes naturelles entre janvier et août de cette année, selon le Bureau général des statistiques (GSO). Le montant total des dégâts s'élève à environ 316 millions d'euros, soit près du triple du montant enregistré pour la même période en 2024, a précisé le GSO.

Philippines durement touchées

Aux Philippines, le bilan du typhon a plus que doublé pour atteindre 24 morts, a déclaré lundi un responsable de la protection civile du pays.

Le directeur-adjoint du Bureau de la protection civile des Philippines, Rafaelito Alejandro, a précisé que le typhon avait fait dix morts dans la province de Biliran, neuf dans la province de Masbate, quatre dans la province de Samar et un dans la province de Leyte du Sud. La plupart se sont noyés ou ont été frappés par des débris, a-t-il ajouté.

Quelque 400.000 résidents philippins avaient été sommés d'évacuer en prévision de la tempête.