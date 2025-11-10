  1. Clients Privés
Littérature Le Britannico-Hongrois David Szalay remporte le Booker Prize 2025

ATS

11.11.2025 - 00:22

Le Booker Prize, prestigieux prix littéraire qui récompense des oeuvres de fiction en anglais, a été attribué au Britannico-Hongrois David Szalay, pour son sixième roman «Flesh», lundi lors d'une cérémonie à Londres. Il reçoit 50'000 livres sterling (53'000 francs).

David Szalay est le premier auteur britannico-hongrois à recevoir le Booker Prize.
David Szalay est le premier auteur britannico-hongrois à recevoir le Booker Prize.
ATS

Keystone-SDA

11.11.2025, 00:22

11.11.2025, 07:24

Il est le premier auteur britannico-hongrois à recevoir cette prestigieuse récompense, équivalent au Goncourt français. Né en 1974, il succède à la Britannique Samantha Harvey, qui avait été primée l'année dernière avec «Orbital», oeuvre courte empreinte de lyrisme qui suit six astronautes à bord d'une station spatiale.

Un extrait du livre, interprété par le rappeur Stormzy, a été diffusé lors de la cérémonie. Qualifié d'oeuvre singulière par le président du jury, l'Irlandais Roddy Doyle, lauréat du prix en 1993, «Flesh» retrace la vie d'un Hongrois, István, depuis son adolescence troublée dans son pays natal jusqu'à son retour dans celui-ci à un âge avancé, l'essentiel de l'histoire se déroulant à Londres, où il a émigré.

Auteurs confirmés bredouilles

Ce texte à l'écriture très ciselée s'inscrit dans la continuité d'un de ses précédents ouvrages, «All That Man Is», publié en français en 2018 sous le titre «Ce qu'est l'homme» (éditions Albin Michel). Succès critique, il avait été dans la «shortlist» du Booker 2016.

David Szalay s'impose au terme d'une sélection qui a fait la part belle à des auteurs confirmés, dont trois avaient déja été finalistes du prestigieux prix. Il a surtout déjoué les pronostics qui penchaient en faveur de l'Indienne Kiran Desai et de son impressionnante saga familiale, «The Loneliness of Sonia and Sunny».

Décerné depuis 1969, le Booker Prize a contribué au succès d'écrivains comme Salman Rushdie, Margaret Atwood ou Arundhati Roy. Il est aussi la promesse d'une renommée internationale synonyme de succès en librairie.

Nouveauté de l'année 2025: les organisateurs ont récemment annoncé le lancement du Booker Prize pour enfants, qui vise à récompenser les oeuvres de fiction destinées aux lecteurs de 8 à 12 ans, écrites ou traduites en anglais et publiées au Royaume-Uni. Le premier prix sera décerné en 2027.

