La sortie prochaine du biopic «Michael» consacre, près de vingt ans après la mort de Michael Jackson, la santé d'un empire économique florissant, largement imperméable aux accusations de pédocriminalité qui continuent de viser l'artiste.

La sortie du biopic «Michael» consacre, près de vingt ans après la mort de Michael Jackson, la santé d'un empire économique florissant. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

Selon le magazine Variety, le studio Lionsgate table sur 700 millions de dollars de recettes pour le long-métrage dont la première mondiale a lieu vendredi à Berlin. Ce chiffre placerait «Michael» loin devant toutes les productions du genre, à l'exception de «Bohemian Rhapsody» (910 millions).

La comédie musicale «MJ», créée en 2022 à Broadway et déclinée ensuite dans plusieurs pays, l'a montré: Michael Jackson fait vendre, comme jamais depuis son décès, en 2009, voire même depuis la fin de sa dernière tournée, en 1997.

«J'ai vu (la comédie musicale) deux fois et c'était plein à chaque fois», se souvient Mychael Darklighter, un fan qui vit en Australie. «Il y avait tous les âges et le public était en transe.»

A Las Vegas, le spectacle «Michael Jackson ONE», créé par le Cirque du soleil, tourne sans interruption depuis 2013. L'an passé, pour la 13e fois en 16 ans depuis sa disparition, le «roi de la pop» est arrivé en tête des célébrités défuntes ayant généré le plus de revenus.

«Je pense que le film va encore augmenter le spectre commercial» de la marque «MJ», suppose Vincent Amen, ancien collaborateur du chanteur de 2002 à 2004. Sur Spotify, le natif de Gary (Indiana) compte déjà plus d'auditeurs mensuels que Beyoncé, Post Malone ou Olivia Dean, figures de la pop actuelle.

«Préservé»

«Le business Michael Jackson est certainement plus rentable aujourd'hui sans les problèmes (qu'avait l'artiste) de son vivant, avec moins de controverses», avance Kimberly Krautter, de la société de relations publiques K-Factor Strategies, qui a côtoyé des musiciens ayant travaillé avec lui. Pour elle, l'ancienne vedette du groupe Jackson 5 a, durant une bonne partie de sa vie d'adulte, multiplié les «bourdes de communication».

Lui vient notamment à l'esprit la scène durant laquelle, en 2002, le chanteur a tenu au-dessus du vide son fils Prince Michael II au balcon d'un hôtel de Berlin tout en saluant des fans massés en bas.

«Il lui arrivait de faire parler de lui en bien», se souvient Vincent Amen, «mais c'était parfois contrebalancé par ses erreurs, et cela rendait très difficile le développement de ses affaires.»

Autre exemple quelques mois plus tard, en 2003, lorsque dans le documentaire «Living with Michael Jackson», la star explique qu'il invite encore des enfants à dormir dans son lit, alors qu'il est la cible d'allégations de pédocriminalité depuis dix ans.

Malgré son acquittement, en 2005, lors d'un procès pénal pour agression sexuelle sur mineur, «MJ» n'a jamais réussi à redorer durablement son image de son vivant. En 2013, 2014, puis en mars 2026, d'autres victimes présumées ont saisi la justice civile. Si plusieurs procédures sont toujours en cours, l'artiste n'a jamais été condamné, ni au pénal, ni au civil.

Rien de ces épisodes ne figure dans la comédie musicale ou, selon plusieurs médias, dans le film qui sort le 22 avril en France, tous deux produits sous le contrôle de la famille Jackson.

«J'adorerais que le film dépeigne l'histoire de Michael Jackson de la façon la plus humaine possible, avec les succès, les travers et les échecs, mais Hollywood ne traite pas les célébrités de cette manière-là», réagit Mark Anthony Neal, professeur d'études afro-américaines à l'université Duke. «La famille a investi dans ce film», poursuit-il, «et le moins polémique il est, le mieux ce sera.»

Pour Kimberly Krauter, si l'image de Michael Jackson a été relativement épargnée, c'est parce que ce dernier est mort près de dix ans avant le mouvement MeToo, qui a notamment fait tomber le chanteur R. Kelly pour pédocriminalité.

«Je pense que son héritage est préservé, malgré les tentatives pour détruire sa réputation», estime quant à lui Mychael Darklighter, convaincu que «Michael Jackson n'a rien fait de mal».