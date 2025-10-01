  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Les dernières encore en captivité Le Canada empêche Marineland d'envoyer ses baleines en Chine

ATS

2.10.2025 - 01:09

Le Canada a rejeté mercredi la demande d'exportation vers la Chine des 30 derniers bélugas du parc d'attractions Marineland, refusant que ces mammifères soient de nouveau exploités pour du divertissement. Marineland Canada a fermé ses portes en 2024.

Le parc Marineland Canada se trouve près des chutes du Niagara (archives).
Le parc Marineland Canada se trouve près des chutes du Niagara (archives).
ATS

Keystone-SDA

02.10.2025, 01:09

02.10.2025, 06:57

Selon un décompte de l'agence La Presse canadienne, 20 des baleines du parc – une orque et 19 bélugas – sont mortes en six ans. L'entreprise avait récemment demandé la permission d'envoyer ses derniers cétacés au parc d'attractions Chimelong Ocean Kingdom en Chine.

«Je ne pouvais pas, en toute conscience, approuver une exportation qui perpétuerait le traitement infligé à ces bélugas», a déclaré Joanne Thompson, la ministre canadienne des pêches et des océans. Les 30 bélugas visés par la demande d'exportation sont les dernières baleines en captivité du pays.

Désamour du public

«En tant que Canadiens, nous savons que les baleines ont leur place dans l'océan, et non dans des bassins destinés à notre divertissement», a ajouté la ministre.

À son ouverture il y a plus de dix ans, le Chimelong Ocean Park, situé à Zhuhai (côte sud de la Chine), déclarait être le plus grand parc marin au monde.

Dans de nombreux pays, ce type de parc est victime du désamour du public pour les spectacles de cétacés, considérés comme de l'exploitation animale, sans respect pour leur bien-être.

En France, le parc Marineland à Antibes (sud-est) est au coeur d'une polémique depuis des mois concernant le transfert de ses dernières orques, après sa fermeture en début d'année.

Les plus lus

«C'est la honte» - Les stars du ski suisse réclament des mesures
Enseignant à l'école primaire, il commet des actes d'ordre sexuel sur des élèves
La cause du décès de la femme repêchée dans le lac de Constance est connue
Des médecins qui n'ont plus le droit d'exercer à l'étranger sont actifs en Suisse
Belinda Bencic s'en prend à Coco Gauff : «Personne ne te parle !»
Nobel de la paix: quelles sont les réelles chances de Trump?