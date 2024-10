Une erreur s'est produite à Baden AG lors de la lecture des photos des radars. Au lieu de la véritable contrevenante, une Italienne de 81 ans a reçu un courrier du ministère public.

Suite à une erreur technique, une Italienne a reçu un courrier. (Image symbolique) sda

Sven Ziegler

Comme le rapporte l'«Aargauer Zeitung», une Italienne de 81 ans a récemment reçu un courrier de Suisse. Une lettre du ministère public de Baden informait la personne âgée qu'elle avait été flashée le 23 juillet à Baden pour excès de vitesse.

La facture: 120 francs d'amende plus les frais - plusieurs centaines de francs au total. Mais l'Italienne assure qu'elle ne conduisait pas ce jour-là et qu'elle ne se trouvait pas dans une Opel, comme on le voit sur la photo du radar.

Son avocat s'est adressé au ministère public en expliquant que sa cliente était très malade ce jour-là et que sa voiture, une Toyota Aygo, ne correspondait pas à celle de la photo du radar. Il a supposé qu'il s'agissait d'une erreur de lecture.

La Cour suprême rejette la révision

Le ministère public a réagi, mais le délai de dix jours pour faire appel était écoulé depuis longtemps. Selon le porte-parole Adrian Schuler, la lettre de l'avocat n'est arrivée que deux semaines après l'expiration du délai. C'est pourquoi le ministère public a été contraint de déposer une demande de révision auprès de la Cour suprême.

La Cour suprême a toutefois tranché en faveur de l'Italienne. Il ne s'agissait pas de nouvelles preuves, mais d'une appréciation erronée des preuves, ce qui excluait toute révision. «Le Tribunal fédéral exige que la procédure d'opposition soit respectée lorsque le délai s'est écoulé sans réaction», a déclaré le TF. L'erreur n'a été découverte que grâce à la lettre de l'avocat.

Une erreur technique est à blâmer

Selon la police, il s'agissait d'une erreur technique. Comme l'explique Martin Brönnimann, chef de la police municipale de Baden, le système avait reconnu un «G» comme étant un «C» et avait donc attribué la mauvaise plaque d'immatriculation.

Il souligne toutefois que de telles erreurs sont extrêmement rares - sur les 70'000 amendes délivrées chaque année. Les personnes concernées devraient toujours se manifester lorsqu'elles doutent de l'exactitude d'une amende, conseille Brönnimann.

La véritable contrevenante à la vitesse a finalement été retrouvée et avait déjà payé.