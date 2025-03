Le Canton de Neuchâtel pleure un ancien conseiller national

Francis Matthey est décédé à l'âge de 82 ans. L'ex-conseiller national chaux-de-fonnier (NE) avait renoncé en 1993 à son élection au Conseil fédéral, en raison du manque de soutien de son parti qui avait proposé Christianne Brunner comme candidate.

L'ex-conseiller d'Etat Francis Matthey est décédé à l'âge de 82 ans (archives). ats

Keystone-SDA ATS

Le politicien socialiste aura gravi tous les échelons politiques au cours de sa carrière. De 1976 à 1988, il a été conseiller communal de La Chaux-de-Fonds. Durant les huit dernières années, il occupe la présidence de la Ville.

En remplacement de René Felber élu au Conseil fédéral, il est nommé en 1988 au Conseil d'Etat neuchâtelois où il restera en fonction jusqu'en mai 2000. Francis Matthey, père de quatre enfants, occupera tout d'abord la tête du Département des finances et des affaires sociales puis celle du Département de l'économie publique.

Parallèlement à ses mandats exécutifs, il siège comme député au Grand Conseil de 1981 à 1988, puis au Conseil national de 1987 à 1995. C'est durant cette période que Francis Matthey vivra un épisode douloureux de sa carrière politique.

Exposition nationale

Elu le 3 mars 1993 pour remplacer René Felber au Conseil fédéral, le Neuchâtelois avait annoncé une semaine plus tard qu'il renonçait à son élection pour rester loyal à son parti. Les Chambres fédérales l'avaient en effet élu, alors que la candidate officielle socialiste était une femme, soit Christiane Brunner. Après le renoncement de Francis Matthey, le parlement élira Ruth Dreifuss au gouvernement.

En 1999, Francis Matthey a dû aussi quitter son poste de président du comité stratégique d'Expo.01, qui avait dû être reportée d'une année en raison de divers problèmes. Le Neuchâtelois présidera par la suite l'Association Expo.02, qui s'est tenue dans la région des Trois-Lacs. Francis Matthey va aussi présider la Commission fédérale des étrangers.

Né au Locle dans une famille issue des milieux paysan et ouvrier, le Neuchâtelois a aspiré très tôt à davantage de solidarité et de justice sociale. A 22 ans, il s'est inscrit au Parti socialiste. A l'université, il s'est penché plus particulièrement sur les problèmes des pays du tiers-monde ainsi que sur la participation des travailleurs.

Diplômé de l'école de commerce de La Chaux-de-Fonds et licencié en sciences économiques de l'Université de Neuchâtel, le socialiste s'est par la suite fortement intéressé aux questions d'aménagement du territoire. Il va diriger le Service cantonal de l'aménagement du territoire de 1968 à 1976.