Le gouvernement du canton de Zurich a décidé d'interdire l'acquisition de chiens de la race rottweiler à partir du 1er janvier. La décision intervient après deux incidents récents avec des rottweilers qui ont blessé plusieurs personnes dont des enfants.

Un rottweiler a mordu plusieurs personnes – dont des enfants – à Adlikon (ZH) en octobre dernier. sda

Keystone-SDA, me, ats ATS

L'interdiction d'acquérir des rottweilers à partir du 1er janvier a pour but de protéger la population, a indiqué jeudi le gouvernement zurichois. La forte stature de ces bêtes et leurs morsures puissantes peuvent entraîner des blessures particulièrement graves. Ces animaux «représentent un danger potentiel accru par rapport aux autres races de chiens».

A fin octobre à Adlikon (ZH), un rottweiler âgé d'un an a blessé plusieurs personnes dont deux enfants. Un garçon de cinq ans a été grièvement blessé au bras et une fillette de sept ans a été blessée à un bras et à une jambe.

Un autre incident impliquant un rottweiler s'est produit au début du mois de décembre à Winterthour (ZH). Un enfant de cinq ans a été grièvement blessé à la tête et a dû être hospitalisé et opéré.

Autorisation de détention

Actuellement, environ 350 rottweilers sont enregistrés dans le canton de Zurich, soit 0,5 % de la population canine, précise l'exécutif. Les détenteurs actuels de ces rottweilers ont la possibilité de demander une autorisation de détention. Une demande doit être déposée auprès de l'office vétérinaire dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.

Les bâtards contenant plus de 10 % de sang de rottweiler sont également soumis à l'obligation de demander une autorisation. Les rottweilers sont en outre soumis à une évaluation de caractère dans le cadre de la procédure d'autorisation afin d'évaluer leur potentiel de dangerosité.

«Les propriétaires de chiens assument une grande responsabilité et la plupart d'entre eux l'assument très bien», a déclaré la présidente du gouvernement Natalie Rickli, cité dans le communiqué. «L'interdiction des rottweilers sert de mesure préventive».