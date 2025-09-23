  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Médecine Le canton de Zurich veut former davantage de médecins

ATS

23.9.2025 - 12:11

Pour lutter contre la pénurie de médecins en Suisse, le canton de Zurich veut former davantage de futurs praticiens. Le nombre de places d'études à la faculté de médecine de l'université de Zurich doit passer de 430 actuellement à 700 d'ici 2037.

Le canton de Zurich veut élargir le nombre de places disponibles en études de médecine à l'Université de Zurich pour lutter contre la pénurie de praticiens nationaux (image symbolique).
Le canton de Zurich veut élargir le nombre de places disponibles en études de médecine à l'Université de Zurich pour lutter contre la pénurie de praticiens nationaux (image symbolique).
ATS

Keystone-SDA

23.09.2025, 12:11

Actuellement environ 40% du personnel médical vient de l'étranger, écrivent mardi les autorités cantonales zurichoises dans un communiqué. Les prévisions tablent sur une pénurie d'environ 5500 à 8700 médecins d'ici 2040.

Elargir le numérus clausus coûtera au canton quelque 498 millions de francs pour une mise en oeuvre par étapes jusqu'en 2036. Mais cet élargissement n'est possible qu'avec une réforme en parallèle de la formation, a souligné la ministre zurichoise de l'éducation Silvia Steiner (Le Centre) en conférence de presse.

A cet effet, 10 nouvelles chaires pour un total d'environ 140 postes à temps plein sont prévues. La première cohorte avec 270 places supplémentaires pourrait commencer en 2030. A terme, il s'agit d'étoffer la part de praticiens nationaux qualifiés.

Les plus lus

Un dangereux virus se propage en Sardaigne – Le Tessin en alerte
Fin des mises à jour sur Windows 10 : quelles conséquences ?
Vers la fin du billet de train en papier: voici comment faire à l'automate des CFF
Les toilettes de la discorde à Monthey: des citoyens montent au créneau
Menace d’emprisonnement : Sarkozy face à une accusation très lourde !
Une entraîneure emblématique en pleine tempête