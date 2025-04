Le Conseil d’Etat valaisan a approuvé la mise en oeuvre de la stratégie de cybersécurité du canton (CyberStratVS) afin de le doter des moyens nécessaires pour faire face aux enjeux liés à la cybersécurité. Cette volonté s’inscrit dans un contexte où les infractions numériques sont en constante augmentation.

L'Etat du Valais possède désormais une stratégie en matière de cybersécurité (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

En 2023, la police cantonale valaisanne a recensé 1126 infractions relatives à la criminalité numérique. Elle relève notamment une augmentation du nombre de cas de soustraction de données de 113% par rapport à 2022, précise l'Etat du Valais dans un communiqué diffusé mercredi.

CyberStratVS regroupe quatre parties prenantes, à savoir: l’Etat du Valais, les communes, les institutions parapubliques et de droit public, et les exploitants d’infrastructures critiques cantonales, comme par exemple les producteurs d’énergie ou les principaux fournisseurs informatiques du canton.

La démarche vise quatre objectifs: une meilleure connaissance du domaine; disposer des compétences nécessaires pour faire face aux cyberattaques; assurer un niveau de protection et de résilience numérique approprié et bénéficier d’une structure organisationnelle définissant les collaborations et les responsabilités.

Ces objectifs sont matérialisés par 13 mesures réparties en 34 actions.