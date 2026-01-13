  1. Clients Privés
Collision du Solong Le capitaine du navire «n'a rien fait» pour éviter l'accident

ATS

13.1.2026 - 19:58

Le capitaine russe d'un porte-conteneurs, dont le procès s'est ouvert lundi à Londres, n'a «rien fait pour éviter» la collision entre son navire et un pétrolier, qui a fait un mort le 10 mars 2025 en mer du Nord, a accusé mardi le procureur.

La collision a provoqué de spectaculaires incendies sur les deux navires mais une marée noire a été évitée (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.01.2026, 19:58

Vladimir Motine, 59 ans, est jugé pour homicide involontaire par négligence grave, devant la cour criminelle de l'Old Bailey. Il était le capitaine du Solong, un porte-conteneurs battant pavillon portugais qui a percuté en plein jour le pétrolier affrété par l'armée américaine Stena Immaculate, alors au mouillage à une vingtaine de kilomètres des côtes du nord-est de l'Angleterre.

La collision a provoqué de spectaculaires incendies sur les deux navires mais une marée noire a été évitée. Un homme a trouvé la mort dans l'accident: un Philippin de 38 ans membre de l'équipage du Solong, Mark Pernia.

Accident. Une collision en mer du Nord fait 32 blessés, pétrolier endommagé

Ce procès porte sur «la mort entièrement évitable d'un marin», a commencé le procureur, Tom Little, dans l'exposé des faits. «Il serait encore en vie» si Vladimir Motine ne s'était pas conduit de manière «gravement négligente».

Alors qu'il avait «l'obligation d'assurer sa sécurité», le capitaine a «causé la mort» de Mark Pernia, a poursuivi Tom Little. Ce Philippin travaillait à l'avant du porte-conteneurs lorsque le choc s'est produit. Son corps n'a jamais été retrouvé.

Vladimir Motine, originaire de Saint-Pétersbourg, est en détention provisoire depuis mars. Au cours d'une précédente audience, en mai, il avait plaidé non coupable d'homicide involontaire.

Cet homme, capitaine depuis 2007 et qui travaillait sur le Solong depuis 2015, est resté silencieux et attentif, dans le box des accusés, pendant la lecture de l'exposé des faits. Le 10 mars au matin, peu avant 10h00, il était «le seul à veiller et n'a rien fait pour éviter la collision», a déclaré le représentant de l'accusation.

«Coupable», a écrit le capitaine

«Malgré une collision (qui paraissait) évidente», Vladimir Motine «n'a pas dévié son navire de sa trajectoire», face à «la catastrophe imminente qui l'attendait», a-t-il poursuivi. «Il aurait pu et dû agir différemment».

Selon les calculs de la défense, à une vitesse de 15,5 noeuds, le Stena Immaculate a dû apparaître sur l'écran radar du Solong environ 36 minutes avant la collision.

Collision en mer du Nord. Les deux navires toujours en feu

La cour a diffusé des images de vidéosurveillance de la collision: on entend un énorme bruit puis on voit des flammes et de la fumée se propager sur les deux navires. Un marin du Stena Immacula s'écrie: «Putain, qu'est-ce qui vient de nous heurter?». Les membres d'équipage du Solong ont tenté de trouver Mark Pernia mais n'ont pas pu accéder à la zone où il se trouvait à cause de l'incendie.

Vladimir Motine et les autres membres d'équipage ont alors quitté le navire. Le capitaine a écrit un message à son épouse sur WhatsApp pour lui expliquer qu'un grave accident s'était produit et qu'il était «coupable». Le procès devrait durer plusieurs semaines.

