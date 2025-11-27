  1. Clients Privés
Avis aux fêtards Le Caprices Festival quitte Crans-Montana pour les Alpes... bernoises !

ATS

27.11.2025 - 13:44

Après près de vingt ans passés dans les Alpes valaisannes, le Caprices Festival quitte Crans-Montana (VS) pour s'installer à Gstaad (BE). Des raisons logistiques et météorologiques sont évoquées.

Keystone-SDA

27.11.2025, 13:44

L'événement «est une institution», reconnaît jeudi matin le directeur de Crans-Montana Tourisme Bruno Hüggler sur les ondes de la RTS. «Nous avons entendu les arguments des organisateurs, notamment par rapport aux contraintes météo, poursuit-il. Nous voulons regarder en avant et voir si un autre 'format' peut s'installer à Crans-Montana.» La possibilité d'y organiser un événement plus léger au mois de juin est évoquée.

Implanté dans les Alpes depuis plus de vingt ans, le festival a rapidement trouvé son succès, notamment grâce à son cadre. L'une de ses scènes phares, créée en 2013, est située à près de 2200 mètres d'altitude.

Evénement phare de musique électronique

D'abord orienté principalement sur la musique live, l'événement s'est rapidement consacré uniquement à la musique électronique. Il a accueilli des artistes tels que Bjork, Cypress Hill, NAS et Radiohead, ainsi que Ricardo Villalobos, Luciano ou encore Carl Craig.

Cette année, le festival s'est tenu en avril sur deux week-ends et sur cinq scènes. L'édition 2025 a accueilli plus de 30'000 personnes.

En 2026, le festival doit aussi se tenir sur deux week-ends, du 13 au 15 et du 20 au 22 mars. Les organisateurs devraient communiquer sur le sujet prochainement, selon la RTS.

Archive de 2022

blue Quiz électro : la mythique scène de Modernity a trouvé sa championne !

blue Quiz électro : la mythique scène de Modernity a trouvé sa championne !

Soleil, good vibes, sourires et bon son. L'ambiance était au beau fixe lors du Caprices Festival à Crans-Montana. blue News était de la partie pour tester les connaissances des festivaliers ! Place au blue Quiz électro...

20.04.2022

