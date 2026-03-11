  1. Clients Privés
Chiètres Le car postal a été évacué et la route rouverte

ATS

11.3.2026 - 07:22

La route théâtre du drame a été rouverte à la circulation mercredi matin à Chiètres (FR). Le car postal incendié, dans lequel six personnes sont mortes et quatre autres ont été blessées, a été évacué, a constaté sur place un photographe de l'agence Keystone-ATS.

Le lieu du drame à Chiètres (FR), mercredi matin, où un car postal a pris feu la veille au soir. Le véhicule a déjà été évacué.
ATS

Keystone-SDA

11.03.2026, 07:22

11.03.2026, 07:24

Le véhicule a pris feu sur la route de Morat, au centre de la commune fribourgeoise. L'alarme a été donnée vers 18h25. Selon la police, lorsque les secours sont arrivés sur place, le bus était déjà entièrement en flammes.

Six personnes ont perdu la vie dans l'incendie. Quatre passagers et un ambulancier ont également été blessés. La police donnera une nouvelle conférence de presse mercredi à 14h00.

Drame à ChiètresLa police évoque un «acte volontaire» avec un «engin incendiaire»

