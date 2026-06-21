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Musique Le Caribana Festival attire 32'000 personnes à Crans

ATS

21.6.2026 - 17:13

La 34e édition du Caribana Festival s'est achevée samedi à Crans sur un bilan positif. L'événement a attiré 32'000 personnes en quatre jours, une affluence en hausse, ont indiqué dimanche les organisateurs.

Les festivaliers ont afflué en nombre durant lors de la 34e édition du Caribana Festival. Ils étaient 32'000 selon les organisateurs (archives).
Les festivaliers ont afflué en nombre durant lors de la 34e édition du Caribana Festival. Ils étaient 32'000 selon les organisateurs (archives).
ATS

Keystone-SDA

21.06.2026, 17:13

21.06.2026, 17:35

«Portés par une programmation éclectique, des artistes de premier plan et une météo exceptionnelle, les festivaliers ont répondu présents», peut-on lire dans le communiqué. La manifestation a bénéficié de températures estivales durant les quatre jours.

Le festival a débuté mercredi avec les concerts de Marine et M Pokora. Le lendemain, le public a pu assister aux performances de Broken Back et Mika.

La soirée de vendredi était consacrée au rap, avec notamment Niska en tête d'affiche. Samedi, la clôture du festival a été marquée par une soirée électro, avec entre autres le DJ Lost Frequencies.

Les organisateurs prévoient déjà la prochaine édition, qui pourrait se tenir du 16 au 19 juin 2027. Ces dates sont actuellement en cours de coordination avec la commune, expliquent les organisateurs.

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