Barman Nicolas

16.1.2026

Excédé par les vols dans son potager, un agriculteur américain a sorti la caméra. Résultat : une success story insolite avec des marmottes et une étonnante leçon de cohabitation.

La marmotte qui n’en a rien à grignoter

La marmotte qui n’en a rien à grignoter

Excédé par les vols dans son potager, un agriculteur américain a sorti la caméra. Résultat : une success story insolite avec des marmottes et une étonnante leçon de cohabitation.

15.01.2026

Nicolas Barman

16.01.2026, 11:02

Au départ, Jeff Permar ne riait pas du tout. Cet habitant du Delaware, aux États-Unis, a passé des mois à soigner son potager. À l’approche des récoltes, melons, carottes et tomates disparaissent mystérieusement. Lassé, il installe une caméra pour démasquer le coupable.

«Oui, je mange tes légumes, et alors ?»

Les images révèlent rapidement le responsable : une marmotte dodue, pas farouche, qui arrache les légumes et les dévore… sous l’œil de l’objectif. Loin de s’énerver, Jeff est amusé. « Elle fixait la caméra comme pour dire : oui, je mange tes légumes, et alors ? », raconte-t-il.

Séduit, il baptise l’animal Chunk et partage les vidéos sur YouTube. La chaîne Chunk The Groundhog explose et certaines vidéos dépassent le million de vues. Chunk devient une star.

Avec le temps - l'histoire a débuté il y a cinq ans - , la famille s’agrandit. Une deuxième marmotte, puis plusieurs petits — Nibbles, Chibbles, Chip ou encore Nugget — rejoignent le festin. Aujourd’hui, une vingtaine de marmottes fréquentent le jardin.

Une petite table de pique-nique pour Chunk & Co

Plutôt que de les chasser, Jeff choisit la cohabitation. Il installe même une petite table de pique-nique pour les rongeurs et réserve une partie de ses cultures à ses invités poilus, tout en protégeant le reste pour sa famille. « C’est aussi leur terre », assume-t-il.

Souvent considérées comme nuisibles, les marmottes deviennent ici les héroïnes d’une histoire positive, drôle et virale. Un simple potager, un peu d’humour et beaucoup de bienveillance : Jeff Permar a transformé un problème du quotidien en phénomène internet… et en plaidoyer inattendu pour la biodiversité.

