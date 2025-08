La 25e édition du festival des arts de la rue Castrum à Yverdon-les-bains (VD) ouvre ses portes jeudi. La manifestation culturelle annonce quelque 40 projets pluridisciplinaires jusqu'au 10 août. Le festival gratuit accueille pas moins de 115 artistes sur treize lieux de la cité thermale.

Quelque 40 projets artistiques et pluridisciplinaires vont animer le festival des arts de la rue Castrum à Yverdon-les-Bains (VD) jusqu'au 10 août (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

«Durant quatre jours, le festival convie chacun et chacune à venir y découvrir des créations artistiques de tous horizons et à laisser libre cours à son imagination dans une atmosphère propice au partage et à la convivialité», écrivent les organisateurs à la veille de l'ouverture.

Dans le détail, le programme comprend une vingtaine de spectacles de danse et de cirque contemporain, dont deux en déambulation et quatre en résidence. S'y ajoutent neuf concerts, cinq DJ sets, trois ateliers et deux expositions-installations.

Les responsables évoquent des formats «hybrides, dynamiques et fédérateurs». Selon eux, les artistes seront les porte-voix «d'une diversité de discours» et dessineront «les contours d'un monde radieux et inclusif».

Cette année, Le Castrum explore de nouveaux lieux et horaires, et notamment «un retour marqué» au centre-ville. L'édition prendra place aux alentours du Château et s'étalera jusqu'au Jardin japonais et sur le complexe de Sports 5, à proximité du lac.