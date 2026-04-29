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Témoignages accablants Le patron cherchait une assistante «disponible pour de nouvelles expériences»

Dominik Müller

29.4.2026

Une annonce d'emploi au Tessin fait sensation: plusieurs candidates font état de harcèlement sexuel lors d'entretiens d'embauche. Une experte parle d'une violation claire de la loi.

Un entrepreneur tessinois est accusé de harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Un entrepreneur tessinois est accusé de harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Image symbolique : sda

Samuel Walder

29.04.2026, 13:19

29.04.2026, 16:23

Dans une annonce d'emploi au Tessin, on recherche une «assistante personnelle du CEO» à Chiasso. Mais plusieurs candidates affirment que les entretiens ont dégénéré en harcèlement sexuel. C'est ce que rapporte la SRF.

L'annonce en question est publiée en ligne à la mi-février. On y cherche une femme «entre 19 et 40 ans», «absolument libre de toute obligation familiale» et «disponible pour de nouvelles expériences en dehors des règles habituelles». L'employeur se décrit comme un «manager de haut niveau humain et professionnel».

Dans un canton où le taux de chômage dépasse les 6 pour cent et où la concurrence est rude, une telle offre attire l'attention. La radio et télévision de la Suisse italienne (RSI) a retrouvé plusieurs femmes qui avaient postulé.

Les personnes concernées se sentent humiliées

Leurs descriptions se ressemblent: l'homme se présente comme le chef de deux entreprises, mais pose ensuite des questions insistantes, fait des remarques sur l'apparence et raconte des histoires à contenu sexuel. Il parle d'une «symbiose» et du fait que l'assistante doit «toujours être à ses côtés».

Les «voyages d'affaires» posent également problème: ils peuvent impliquer de passer quelques jours dans un appartement au bord de la mer, éventuellement dans la même chambre. Une candidate rapporte même un baiser inattendu.

De nombreuses femmes se sentent «blessées», «humiliées» et «en colère» après ces entretiens. Certaines ont également eu peur, car les rencontres ont souvent eu lieu le soir ou le samedi, lorsque personne d'autre n'était au bureau.

Une évaluation claire de l'experte

Une journaliste de la RSI a également posé sa candidature. Elle aussi a été invitée à approfondir le contact - par exemple en «discutant avec lui le soir après neuf heures» et en organisant un voyage dans le centre de l'Italie.

Elle devait en outre signer un accord stipulant que ce «moyen de faire connaissance» n'était pas considéré comme un travail et qu'elle serait elle-même responsable de tout «comportement non conforme».

Pour l'avocate Nora Jardini Croci Torti, l'affaire est claire: «Tout, tout, tout est faux !» Il s'agit selon elle de harcèlement sexuel conformément à la loi.

L'entrepreneur, quant à lui, rejette toutes les accusations. Selon lui, les déclarations des femmes ainsi que le baiser sont «inventés».

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