Carnet noir Le chanteur britannique Chris Rea est décédé à 74 ans

ATS

22.12.2025 - 16:34

Le chanteur britannique Chris Rea, connu notamment pour ses titres «The Road to Hell», «Josephine» et «Driving Home For Christmas», est décédé à 74 ans, a annoncé lundi sa famille à des médias britanniques.

Chris Rea était notamment connu pour ses titres "The Road to Hell", "Josephine" et "Driving Home For Christmas". Ici, à la Baloise Session en 2017. (archives)
ATS

Keystone-SDA

22.12.2025, 16:34

22.12.2025, 16:37

«C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de notre cher Chris», ont indiqué ses proches dans un communiqué, ajoutant qu'il «s'est éteint paisiblement aujourd'hui (lundi) à l'hôpital des suites d'une courte maladie».

