Manifestation pro-Palestine Le chauffard de Lausanne arrêté provisoirement

ATS

8.9.2025 - 16:47

L'automobiliste vaudois ayant dirigé sa voiture de sport contre des manifestants propalestiniens samedi à Lausanne fait l'objet d'une arrestation provisoire de 48 heures, a indiqué le Ministère public lundi à Keystone-ATS, confirmant une information du quotidien 24 Heures. Le Parquet vaudois doit décider de l'éventuelle relaxe du prévenu lundi en fin d'après-midi, après son audition par la justice.

Les manifestants faisaient une halte à hauteur du Pont Chauderon au moment des faits (archives).
Les manifestants faisaient une halte à hauteur du Pont Chauderon au moment des faits (archives).
sda

Keystone-SDA

08.09.2025, 16:47

08.09.2025, 17:43

L'homme doit répondre de mise en danger de la vie d'autrui. «D'autres infractions pourraient être retenues au terme de son audition», a déclaré Vincent Derouand, responsable de la communication du Ministère public. Il a précisé qu'à ce stade aucune plainte n'avait été réceptionnée.

«Cette personne a été interceptée par la police au moment des faits et n'est pas rentrée chez elle depuis», a indiqué Vincent Derouand. Le chauffard a d'abord été auditionné samedi par les forces de l'ordre qui l'ont ensuite gardé à l'Hôtel de Police en vue de son audition par le Ministère public.

Lausanne. Une voiture fonce sur des manifestants propalestiniens, sans faire de blessé

Une voiture fonce sur des manifestants propalestiniens, sans faire de blessé

Course dangereuse

Pour rappel, les faits se sont déroulés samedi vers 19h00. Alors qu'une partie des 1500 à 2000 manifestants présents faisaient une halte à la hauteur du Pont Chauderon, l'automobiliste, pour des raisons que l'enquête devra déterminer, a doublé des voitures et deux bus à l'arrêt, qui attendaient que les manifestants continuent leur chemin en direction de Montbenon.

Arrivé à proximité des manifestants, le conducteur a réduit sa vitesse avant de serpenter entre les personnes présentes et de poursuivre sa route, sans jamais s’arrêter. Il a été appréhendé au sud du pont Chauderon par les forces de l'ordre, soit seulement quelques instants après sa folle manoeuvre.

Plusieurs personnes ont été choquées et deux autres ont été légèrement blessées, sans que cela ne nécessite de prise en charge sanitaire sur place. Selon la police, l'automobiliste est un Lausannois de 56 ans.

