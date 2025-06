Le chauffeur a été mis en examen pour homicide involontaire

Un des deux chauffeurs de l'autocar ukrainien qui transportait des adolescents en voyage scolaire et s'est renversé vendredi dans la Sarthe, faisant quatre morts, a été mis en examen notamment pour homicides involontaires, a indiqué dimanche la procureure de Paris Laure Beccuau.

Agence France-Presse Basile Mermoud

Les deux chauffeurs ukrainiens avaient été placés en garde à vue dans le cadre d’une enquête de flagrance ouverte par le parquet du Mans. «Les dépistages d’alcoolémie et de recherche de stupéfiants réalisés sur leur personne apparaissaient négatifs», a précisé la procureure dans un communiqué dimanche.

Le pôle des accidents collectifs du parquet de Paris s'est saisi de l'affaire samedi et a ouvert une information judiciaire pour «homicides involontaires et blessures involontaires par conducteur» et le conducteur au volant au moment du drame a été mis en examen pour ces chefs et placé sous contrôle judiciaire, indique le communiqué.

Son contrôle judiciaire «comporte notamment une interdiction de conduire tout véhicule à moteur et une obligation de répondre aux convocations du juge d’instruction», selon la même source.

La garde à vue du second chauffeur, qui ne conduisait pas au moment des faits, a été levée dès samedi soir, selon le communiqué qui précise que «les investigations se poursuivent désormais sous la direction du juge d’instruction». Le car transportait 58 passagers, pour la plupart des adolescents ukrainiens en voyage scolaire.

58 passagers

L'accident est survenu sur l’autoroute A81, à hauteur de la commune de Degré et a causé la mort de quatre personnes, toutes «majeures», avait précisé le préfet de la Sarthe Emmanuel Aubry.

Plusieurs personnes ont aussi été blessées: neuf personnes en urgence absolue, 18 en urgence relative, et 29 blessés légers, détaille le communiqué du parquet.

Dimanche soir, «le pronostic vital des personnes blessées et hospitalisées, un temps en urgence absolue et relative, n’apparai(ssai)t plus engagé», a indiqué la procureure.

Les adolescents à bord du bus étaient âgés de 15 à 17 ans et venaient de rencontrer des élèves du lycée agricole La Touche de Ploërmel (Morbihan), avait indiqué à l'AFP l'ambassade de l'Ukraine en France.

L'autocar avait quitté en matinée Ploërmel pour rentrer à Kitsman, dans l'ouest de l'Ukraine, d'où sont originaires ces adolescents, a-t-elle précisé.