Nigeria Le chauffeur d'Anthony Joshua inculpé après un accident mortel

ATS

2.1.2026 - 18:54

La police nigériane a annoncé vendredi l'inculpation du conducteur du véhicule dans lequel se trouvait le boxeur britannique star Anthony Joshua lors de l'accident qui a tué deux de ses proches. Il est notamment poursuivi pour conduite «dangereuse».

Anthony Joshua se tient sur scène lors d'une confrontation avec Jake Paul lors d'une conférence de presse visant à promouvoir leur prochain combat de boxe poids lourds, mercredi 17 décembre 2025, à Miami Beach, en Floride. (archives)
AP

Keystone-SDA

02.01.2026, 18:54

Adeniyi Mobolaji Kayode, âgé de 46 ans, est accusé de «conduite dangereuse ayant entraîné la mort», «conduite sans permis valable», «conduite sans prudence ni attention ayant provoqué des dommages corporels et matériels», et «conduite imprudente», a indiqué à l'AFP Oluseyi Babeseyu, un porte-parole de la police pour l'Etat d'Ogun (sud-ouest).

Il reste en détention jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions de sa libération sous caution, fixée à cinq millions de nairas (environ 2800 francs suisses), a précisé le représentant. Kayode doit comparaître devant un tribunal le 20 janvier.

Adeniyi Mobolaji Kayode conduisait lundi le véhicule dans lequel se trouvaient Joshua et deux de ses proches, Latif Ayodele et Sina Ghami, sur une autoroute très fréquentée reliant Lagos et Ibadan (sud-ouest), lorsque le SUV a percuté un camion à l'arrêt, à Sagamu dans l'Etat d'Ogun.

Accident de voiture au Nigeria. Anthony Joshua touché, son coach et préparateur tués

Accident de voiture au NigeriaAnthony Joshua touché, son coach et préparateur tués

Vitesse excessive

Selon la police nigériane et les autorités de l'Etat d'Ogun, Ayodele et Ghami, deux coachs impliqués dans la préparation physique du Britannique, sont morts sur le coup. Les premières investigations ont montré que le véhicule roulait à une vitesse excessive et qu'un pneu avait éclaté avant l'accident, selon l'Agence de contrôle et d'application du code de la route (TRACE) de l'État d'Ogun.

Joshua, 36 ans, ex-champion du monde des poids lourds légèrement blessé dans l'accident, a quitté l'hôpital de Lagos où il avait été admis. Après avoir le 20 décembre battu par KO le Youtubeur devenu boxeur Jake Paul, il était resté en vacances dans le pays où sont nés ses parents.

A l'issue du combat contre Paul mis en scène par Netflix avec une démesure de moyens, il a lancé un défi à Tyson Fury, son fantasque compatriote lui aussi ex-champion des lourds, qu'il n'a jamais affronté.

