L'enquête se poursuit lundi sur les circonstances de l'accident d'autocar à Porté-Puymorens, dans les Pyrénées-Orientales, dans lequel le conducteur a été grièvement blessé, selon la préfecture.

AFP Clara Francey

Le bilan provisoire des autorités, inchangé depuis le dernier bulletin communiqué tard dimanche soir, fait état de deux morts et dix personnes blessées en urgence absolue dont un enfant de 4 ans et 35 blessés légers. Pour une raison encore inconnue, l'autocar a quitté sa voie de circulation et heurté une falaise, dimanche vers 17h00.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Perpignan pour déterminer les causes de l'accident, mais le chauffeur de l'autocar, dont le témoignage sera précieux pour l'enquête, n'a pas encore été entendu en raison de son état de santé.

«Le conducteur souffre d'un enfoncement très grave de la cage thoracique, il fait partie des blessés en urgence absolue», a précisé à l'AFP le directeur de cabinet de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Ludovic Julia.

Le parquet n'a pour l'heure pas communiqué sur les raisons qui ont pu causer cet accident, alors que des analyses toxicologiques ont été réalisées sur le conducteur.

L'autocar semble avoir traversé la route pour aller s'encastrer dans la falaise. Tout un côté du véhicule a été arraché par le frottement contre la paroi rocheuse. Des témoignages mentionnés par le sous-préfet Didier Carponcin font état de «zigzags» sur la chaussée avant le choc.

«Parmi les 47 occupants» de l'autocar espagnol qui assurait la liaison entre Barcelone et l'Andorre, «la très grande majorité sont des Colombiens résidant en Espagne, il y avait aussi un Espagnol, un Marocain et un Equatorien», a indiqué Ludovic Julia.

La plupart des blessés ont été pris en charge à l'hôpital transfrontalier de Puigcerda, à une vingtaine de kilomètres du lieu de l'accident. Une douzaine ont été transférés vers les centres hospitaliers de Toulouse, Perpignan ou Foix.

Malgré les difficultés d'accès à cette route de montagne à plus de 1'600 mètres d'altitude, dans les Pyrénées, environ 200 pompiers et gendarmes, rejoints par des militaires espagnols de la Guardia Civil, sont intervenus pour secourir les victimes. Cinq hélicoptères ont été mobilisés, effectuant des rotations pour évacuer les blessés les plus sérieusement touchés.

L'autocar était parti dimanche matin de Barcelone pour une excursion au Pas de la Case, bourg d'Andorre réputé pour ses magasins de produits détaxés, et se trouvait sur le chemin du retour quand l'accident est survenu.