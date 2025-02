Un ancien chef de chantier des CFF a été reconnu coupable par le Tribunal pénal fédéral. Il a accepté des pots-de-vin d'un architecte. Cette affaire entache l'image des CFF.

Un ancien chef de chantier des CFF a passé des commandes à un ami architecte. KEYSTONE

Dominik Müller

Un ancien chef de chantier des CFF a été condamné pour corruption par le Tribunal pénal fédéral. L'homme de 68 ans avait reçu des paiements d'un montant total de 18'000 francs d'un ami architecte afin de lui procurer des commandes, comme le rapporte l'«Aargauer Zeitung».

Les faits reprochés au chef de chantier et à l'architecte remontent à plus d'une décennie. Le procès contre l'architecte a été disjoint car il était en congé maladie et ne s'est pas présenté au tribunal.

Le chef de chantier a comparu seul à l'énoncé du jugement, au cours duquel le juge unique Alberto Fabbri l'a déclaré coupable de trois des quatre chefs d'accusation. Dans le premier cas, l'architecte avait remis 4000 francs au chef de chantier pour obtenir des commandes d'une valeur de 80'000 francs, qui n'ont toutefois pas été conclues. Le chef de chantier a néanmoins été reconnu coupable, car le pot-de-vin aurait pu influencer l'attribution du marché.

Pas de tarif normal pour la corruption

Dans le deuxième cas, le chef de chantier a été acquitté, car il n'y avait pas d'activité officielle pour les CFF, bien qu'il ait reçu 6000 francs pour procurer à l'architecte des commandes en tant que sous-traitant.

Dans le troisième cas, le chef de chantier a reçu 4000 francs et a ensuite passé une commande de 10 000 francs. Le juge a rejeté l'argument du chef de chantier selon lequel le rapport entre les coûts n'avait aucun sens et a déclaré qu'il n'y avait pas de tarif normal pour la corruption.

Dans le quatrième cas, le chef de chantier a de nouveau été reconnu coupable, car il a reçu 4000 francs, alors que l'architecte avait une offre ouverte de 45 000 francs. Le contrat n'a pas abouti, car les CFF avaient renforcé leurs directives d'attribution. En revanche, la corruption passive a pu être prouvée grâce à l'échange de courriels.

Dommage d'image pour les CFF

Sur d'autres points, l'accusation a échoué et le chef de chantier a été acquitté du reproche de gestion déloyale des affaires publiques, car aucune surfacturation n'a été négociée. L'accusation de violation du secret de fonction n'a pas non plus pu être retenue, car le délai de prescription avait expiré.

Le juge a estimé que la faute du chef de chantier était minime et l'a condamné à une amende avec sursis. Cette condamnation pose toutefois un problème d'image tant pour le chef de chantier que pour les CFF.

Le rédacteur a écrit cet article avec l'aide de l'IA.

Plus de vidéos sur le sujet