Etats-Unis Le chef de l'IA d'Apple quitte son poste

ATS

2.12.2025 - 05:01

Apple a annoncé lundi que le chef de son équipe dédiée à l'IA quittait son poste, alors que le mastodonte américain affiche du retard dans l'intégration de l'intelligence artificielle générative à ses produits.

John Giannandrea restera en tant que conseiller jusqu'à sa retraite prévue début 2026, a indiqué l'entreprise.
Keystone

Keystone-SDA

02.12.2025, 06:28

John Giannandrea restera en tant que conseiller jusqu'à sa retraite prévue début 2026, a indiqué l'entreprise.

«Nous sommes reconnaissants du rôle que John a joué dans la construction et la progression de notre travail dans l'IA», a salué le directeur général d'Apple, Tim Cook, dans un communiqué.

La marque à la pomme a en même temps annoncé l'arrivée d'Amar Subramanya en tant que vice-président de la division IA.

Apple est mise sous pression dans la course à l'IA, appelée à prouver qu'elle n'est pas à la traîne par rapport à ses concurrents Google, Microsoft, OpenAI et d'autres, qui proposent des modèles de plus en plus perfectionnés.

En début d'année, l'entreprise californienne a retardé la sortie de la version améliorée de son assistant vocal Siri, la promettant pour 2026.

Tim Cook a affirmé que l'IA était «au coeur de la stratégie d'Apple» et qu'Amar Subramanya allait apporter son «extraordinaire expertise» en la matière.

