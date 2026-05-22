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Turquie Le chef de l'opposition turque appelle à la résistance

ATS

22.5.2026 - 22:11

Une marée de drapeaux rouges s'est déversée dans les rues d'istanbul et d'Ankara.
Une marée de drapeaux rouges s'est déversée dans les rues d'istanbul et d'Ankara.
ATS

Plusieurs milliers de manifestants se sont retrouvés vendredi soir à Ankara et Istanbul à l'appel Parti républicai du peuple (CHP), premier parti d'opposition au président Recep Tayyip Erdogan. Elles protestaient contre l'invalidation de sa direction par la justice.

Keystone-SDA

22.05.2026, 22:11

Un tribunal d'Ankara a invalidé jeudi l'élection fin 2023 de l'actuelle direction du CHP social-démocrate, proche du maire emprisonné d'Istanbul Ekrem Imamoglu, arguant d'irrégularités. Il a confirmé le remplacement du dirigeant du parti, Özgür Özel, par son ancien patron, Kemal Kiliçdaroglu, désormais qualifié de «traître» par les manifestants et au sein de sa formation.

Les dirigeants du CHP qui avaient aussitôt contesté cette décision auprès de la Commission électorale de Turquie (YSK) ont vu de nouveau leur appel rejeté vendredi. Ils réclament la tenue d'un nouveau congrès «aussi vite que possible».

«Ils partiront»

A l'appel de M. Özel, des milliers de personnes ont convergé en soirée vers le siège du parti à Ankara en scandant «Ils partiront, nous resterons», a constaté l'AFP.

«Nous allons souffrir, nous allons lutter, mais nous tiendrons bon. Nous redeviendrons l'espoir de cette nation!», leur a promis M. Özel, qui avait appelé «tous ceux qui aiment leur pays à résister et réécrire l'histoire».

«Erdogan voit bien qu'il ne remportera plus d'élection. Il veut laisser le peuple sans candidat, sans parti, sans direction et sans espoir. La cible de cette attaque, c'est l'ensemble du système démocratique. Toutes les libertés et tous les droits sont attaqués», a-t-il martelé devant une marée de drapeaux rouges, aux couleurs de la Turquie.

Marches à Istanbul

Simultanément, à Istanbul, une grande marche a réuni près du palais de Dolmabahce des centaines de ses partisans. Des rassemblements se sont également tenus dans au moins cinq districts de l'immense mégapole.

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