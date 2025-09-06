  1. Clients Privés
«C’est un cinglé!» Argovie: un chef de police envoie son message raciste directement à la personne visée

ai-scrape

6.9.2025 - 08:15

Un chef de la police régionale argovienne a envoyé par erreur un e-mail insultant à la personne concernée. L'incident donne lieu à une plainte et à une condamnation pour injure.

La police régionale Rohrdorferberg-Reusstal est stationnée dans la commune de Niederrohrdorf AG.
La police régionale Rohrdorferberg-Reusstal est stationnée dans la commune de Niederrohrdorf AG.
Symbolbild: Google Street View

Dominik Müller

06.09.2025, 08:15

06.09.2025, 09:30

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Le chef de la police régionale argovienne de Rohrdorferberg-Reusstal a été condamné pour injure.
  • Il avait envoyé par erreur un e-mail dans lequel un homme été traité de «nègre», directement à la personne concernée.
  • Le policier a reçu une amende avec sursis.
Montre plus

Un incident impliquant la police régionale argovienne (Repol) Rohrdorferberg-Reusstal fait les gros titres outre-Sarine. En avril, après qu’un prévenu a adressé certaines exigences à la Repol, le chef de l’autorité, Daniel Schreiber, lui a répondu dans un e-mail contenant des propos racistes: «Ce gars est cinglé! Mais ça ne m’étonne pas, c’est un nègre!».

Par erreur, Daniel Schreiber a envoyé son message non seulement à deux collègues, comme prévu, mais aussi à la personne visée. Cette dernière a alors signalé l’incident à la justice. Schreiber a depuis été condamné par ordonnance pénale pour injure, selon les informations de l’Aargauer Zeitung.

Racisme. Les HUG mandatent un audit après des propos discriminatoires

RacismeLes HUG mandatent un audit après des propos discriminatoires

Schreiber a expliqué au journal qu’il avait passé une «mauvaise journée» et qu’il s’était laissé emporter par les exigences de l’homme. Il a ensuite tenté de s’excuser auprès de lui, sans succès.

Condamné à une amende

L’ordonnance pénale prévoit une peine pécuniaire avec sursis de 10 jours-amende à 260 francs, une amende de 600 francs ainsi que 600 francs de frais de procédure. Schreiber a accepté le jugement.

«Culture de l'erreur». Scandale de la police lausannoise: la formation comme solution

«Culture de l'erreur»Scandale de la police lausannoise: la formation comme solution

Le délit de racisme n’a pas été retenu, les propos n’ayant pas été rendus publics, a précisé le ministère public à l’Aargauer Zeitung. Par ailleurs, si la dignité de l’homme a été atteinte, son honneur, lui, n’a pas été considéré comme directement visé.

Le département argovien de l’Économie et de l’Intérieur a refusé de commenter l’affaire. Daniel Schreiber prendra sa retraite à la fin avril 2026, une décision qui, selon lui, n’a aucun lien avec l’incident.

