Un incident impliquant la police régionale argovienne (Repol) Rohrdorferberg-Reusstal fait les gros titres outre-Sarine. En avril, après qu’un prévenu a adressé certaines exigences à la Repol, le chef de l’autorité, Daniel Schreiber, lui a répondu dans un e-mail contenant des propos racistes: «Ce gars est cinglé! Mais ça ne m’étonne pas, c’est un nègre!».
Par erreur, Daniel Schreiber a envoyé son message non seulement à deux collègues, comme prévu, mais aussi à la personne visée. Cette dernière a alors signalé l’incident à la justice. Schreiber a depuis été condamné par ordonnance pénale pour injure, selon les informations de l’Aargauer Zeitung.
Le délit de racisme n’a pas été retenu, les propos n’ayant pas été rendus publics, a précisé le ministère public à l’Aargauer Zeitung. Par ailleurs, si la dignité de l’homme a été atteinte, son honneur, lui, n’a pas été considéré comme directement visé.
Le département argovien de l’Économie et de l’Intérieur a refusé de commenter l’affaire. Daniel Schreiber prendra sa retraite à la fin avril 2026, une décision qui, selon lui, n’a aucun lien avec l’incident.