Un chef de la police régionale argovienne a envoyé par erreur un e-mail insultant à la personne concernée. L'incident donne lieu à une plainte et à une condamnation pour injure.

La police régionale Rohrdorferberg-Reusstal est stationnée dans la commune de Niederrohrdorf AG. Symbolbild: Google Street View

Dominik Müller

Pas le temps ? blue News résume pour toi Le chef de la police régionale argovienne de Rohrdorferberg-Reusstal a été condamné pour injure.

Il avait envoyé par erreur un e-mail dans lequel un homme été traité de «nègre», directement à la personne concernée.

Le policier a reçu une amende avec sursis. Montre plus

Un incident impliquant la police régionale argovienne (Repol) Rohrdorferberg-Reusstal fait les gros titres outre-Sarine. En avril, après qu’un prévenu a adressé certaines exigences à la Repol, le chef de l’autorité, Daniel Schreiber, lui a répondu dans un e-mail contenant des propos racistes: «Ce gars est cinglé! Mais ça ne m’étonne pas, c’est un nègre!».

Par erreur, Daniel Schreiber a envoyé son message non seulement à deux collègues, comme prévu, mais aussi à la personne visée. Cette dernière a alors signalé l’incident à la justice. Schreiber a depuis été condamné par ordonnance pénale pour injure, selon les informations de l’Aargauer Zeitung.

Schreiber a expliqué au journal qu’il avait passé une «mauvaise journée» et qu’il s’était laissé emporter par les exigences de l’homme. Il a ensuite tenté de s’excuser auprès de lui, sans succès.

Condamné à une amende

L’ordonnance pénale prévoit une peine pécuniaire avec sursis de 10 jours-amende à 260 francs, une amende de 600 francs ainsi que 600 francs de frais de procédure. Schreiber a accepté le jugement.

Le délit de racisme n’a pas été retenu, les propos n’ayant pas été rendus publics, a précisé le ministère public à l’Aargauer Zeitung. Par ailleurs, si la dignité de l’homme a été atteinte, son honneur, lui, n’a pas été considéré comme directement visé.

Le département argovien de l’Économie et de l’Intérieur a refusé de commenter l’affaire. Daniel Schreiber prendra sa retraite à la fin avril 2026, une décision qui, selon lui, n’a aucun lien avec l’incident.