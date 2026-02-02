Le chef des pompiers de Crans-Montana convoqué par les enquêteurs

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Drame Le chef des pompiers de Crans-Montana convoqué par les enquêteurs

ATS

2.2.2026 - 15:46

Le chef des pompiers de la commune de Crans-Montana sera auditionné le 16 février par les enquêteurs en charge du drame du bar «Le Constellation». L'information révélée par la RTS a été confirmée lundi à Keystone-ATS par le Ministère public valaisan.

Le chef des pompiers de la commune de Crans-Montana sera auditionné le 16 février par les enquêteurs en charge du drame du bar «Le Constellation». L'information révélée par la RTS a été confirmée lundi à Keystone-ATS par le Ministère public valaisan.
Le chef des pompiers de la commune de Crans-Montana sera auditionné le 16 février par les enquêteurs en charge du drame du bar «Le Constellation». L'information révélée par la RTS a été confirmée lundi à Keystone-ATS par le Ministère public valaisan.
KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Keystone-SDA

02.02.2026, 15:46

02.02.2026, 15:49

L'homme ne sera pas entendu en qualité de prévenu, mais comme «personne appelée à donner des renseignements.» La ronde des questions reviendra ainsi aux enquêteurs de la Police cantonale valaisanne et non au Ministère public, qui ne sera pas représenté pour l'occasion.

Le chef du Centre Secours Incendie (CSI) de Crans-Montana était présent lors du contrôle des mesures de sécurité et de défense contre les incendies, qui s'était déroulé en janvier 2018 au «Constellation.» A cette occasion, l'ancien chargé de sécurité de la commune, désormais prévenu dans cette affaire, avait dressé une liste de manquements au propriétaire valaisan des lieux et au gérant du bar, Jacques Moretti.

Ces remarques contraignantes n'avaient pas été suivies d'effets durant les trois mois comme demandé. En atteste le contrôle de juin 2019 au résultat parfaitement identique.

Sur le même thème

Actu et dicton du jour. Crans-Montana : le parquet délocalise ses audiences faute de place

Actu et dicton du jourCrans-Montana : le parquet délocalise ses audiences faute de place

Religion. Le pape Léon XIV prie pour les victimes de Crans-Montana

ReligionLe pape Léon XIV prie pour les victimes de Crans-Montana

Le bilan monte à 41 morts. Crans-Montana : un blessé est décédé à l’hôpital de Zurich

Le bilan monte à 41 mortsCrans-Montana : un blessé est décédé à l’hôpital de Zurich

Revue de presse. Caution trop faible? Les revenus réels du patron du Constellation interrogent la justice

Revue de presseCaution trop faible? Les revenus réels du patron du Constellation interrogent la justice

Les plus lus

Inconnu au bataillon, un Vaudois de 17 ans s’élancera face à Marco Odermatt
Après Andrew, la descente aux enfers de Peter Mandelson
Le chef des pompiers de Crans-Montana convoqué par les enquêteurs
Après la naked dress, on remercie Heidi Klum pour la « no dress »
Automobiliste tué après une embardée sur la route du Pillon