Le chef des pompiers de Crans-Montana convoqué par les enquêteurs

Le chef des pompiers de la commune de Crans-Montana sera auditionné le 16 février par les enquêteurs en charge du drame du bar «Le Constellation». L'information révélée par la RTS a été confirmée lundi à Keystone-ATS par le Ministère public valaisan.

Le chef des pompiers de la commune de Crans-Montana sera auditionné le 16 février par les enquêteurs en charge du drame du bar «Le Constellation». L'information révélée par la RTS a été confirmée lundi à Keystone-ATS par le Ministère public valaisan. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Keystone-SDA ATS

L'homme ne sera pas entendu en qualité de prévenu, mais comme «personne appelée à donner des renseignements.» La ronde des questions reviendra ainsi aux enquêteurs de la Police cantonale valaisanne et non au Ministère public, qui ne sera pas représenté pour l'occasion.

Le chef du Centre Secours Incendie (CSI) de Crans-Montana était présent lors du contrôle des mesures de sécurité et de défense contre les incendies, qui s'était déroulé en janvier 2018 au «Constellation.» A cette occasion, l'ancien chargé de sécurité de la commune, désormais prévenu dans cette affaire, avait dressé une liste de manquements au propriétaire valaisan des lieux et au gérant du bar, Jacques Moretti.

Ces remarques contraignantes n'avaient pas été suivies d'effets durant les trois mois comme demandé. En atteste le contrôle de juin 2019 au résultat parfaitement identique.

Sur le même thème