L’humoriste Bun Hay Mean a succombé après avoir chuté d'un immeuble de huit étages matin à Paris. Celui qui se surnommait lui-même le «Chinois marrant», avait 43 ans.

Rédaction blue News Valérie Passello

Plusieurs médias rapportent ce jeudi le décès brutal de l'humoriste Bun Hay Mean, retrouvé mort dans le XVIIe arrondissement de Paris. Le malheureux a fait une chute du 8ème étage. «Accident ou suicide: les causes du drame sont encore inconnues à ce stade», mentionne «Le Parisien», ajoutant qu'une enquête pour recherche des causes de la mort a été ouverte par le parquet de Paris.

Ancien membre du Jamel Comedy Club, Bun Hay Mean a joué dans le dernier Astérix de Guillaume Canet: «L'Empire du milieu», sorti en 2023. Dans un communiqué transmis à BFMTV, son producteur Philippe Delmas a fait part de son «infinie tristesse» face à la «la disparition tragique» de son ami et «immense artiste».

L'humoriste devait repartir en tournée pour présenter son nouveau spectacle «Kill Bun». Malgré son succès, Bun Hay Mean a traversé plusieurs périodes difficiles, ajoute «Le Parisien».